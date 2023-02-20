Samanyolu Haber /Gündem / Elon Musk, Meta'ya kötü örnek oldu /20 Şubat 2023 08:40

Elon Musk, Meta'ya kötü örnek oldu

Mali açıdan zorlu bir döneme giren sosyal medya şirketleri gelirlerini arttırmak için yeni yöntemleri hayata geçirme arayışında.

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Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg ,platform sahiplerinin hesaplarını doğrulamak için bilgisayarda ayda 11.99 ABD dolarından (yaklaşık 22,5 tl) başlayan ücretli bir abonelik başlattığını duyurdu. Bu ücret cep telefonlarında ayda 14,99 dolar olacak.

İlk olarak bu hafta Avustralya ve Yeni Zelanda'da uygulamaya konulacak olan abonelik, kimlik doğrulama hizmetleri ve "müşteri hizmetlerine doğrudan erişim" gibi avantajlarıyla Elon Musk'ın Twitter'da uyguladığı "mavi onay rozeti" uygulamasına benziyor.

Zuckerberg, resmi kimlikle hesabı doğrulamaya ve bu sayede Facebook ve Instagram için mavi onay rozeti almaya imkan veren yeni abonelik hizmetinin "özgünlüğü ve güvenliği artırmakla ilgili olduğunu" duyurdu.

Zuckerberg'un verdiği bilgiye göre "Meta Verified" adlı bu hizmet, hesap taklitlerine karşı ek koruma ve müşteri desteğine doğudan erişim imkanı sunuyor.

Meta Verified'ın koşulları neler?

Meta Verified'a kaydolmak için en az etkinlik koşulunu yerine getirmek, 18 yaşından büyük olmak ve Facebook veya Instagram'daki isim ve fotoğrafla eşleşen bir resmi kimlik göndermek gerekecek.

Yeni teklif, Elon Musk'ın Twitter için başlattığı ayda 8 dolarlık mavi onay uygulamasına oldukça benziyor ancak Meta, daha önce şirketin kuralları doğrultusunda doğrulanan hesaplarda herhangi bir değişiklik yapmayacağını belirtiyor.

Abonelere ne sunulacak?

Hizmete kaydolan kullanıcılar Instagram ve Facebook'ta yayınlanan Hikayeler ve Reel Videoları için özel etiketler alacak.

Ayrıca kullanıcılara ayda 100 ücretsiz yıldız ya da Facebook'ta içerik oluşturuculara ödeme yapmak için kullanılabilecek dijital para birimi verilecek.

Ancak şirket, profil adı, kullanıcı adı, doğum tarihi veya profildeki fotoğrafı değiştirmek için Meta Verified'a abonelik ve doğrulama başvuru sürecinin yenilenmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Meta Verified rozeti henüz şirket ve işletmelerin başvurusuna açık değil.
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