Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk meydan okudu: 'Derin devleti bitiririm!' /18 Aralık 2024 10:56

Elon Musk meydan okudu: 'Derin devleti bitiririm!'

Elon Musk yaptığı paylaşımda, "Derin devlet hainleri, geleneksel medyadaki ücretli yandaşlarını kullanarak bana saldırıyor. Kavgayı başlatan ben olmak istemem ama onlar başlatırsa derin devleti bitiririm" dedi.

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Dünyanın en zenginleri listesinde zirvede yer alan Elon Musk yaptığı paylaşımda, “”Derin devlet hainleri, geleneksel medyadaki ücretli yandaşlarını kullanarak bana saldırıyor. Kavgayı başlatan ben olmak istemem ama onlar başlatırsa derin devleti bitiririm” dedi.

Dünyanın en zenginleri listesinde zirvede yer alan Elon Musk, “Derin devlet hainleri, geleneksel medyadaki ücretli yandaşlarını kullanarak bana saldırıyor. Kavgayı başlatan ben olmak istemem ama onlar başlatırsa derin devleti bitiririm” dedi.

Sosyal medya platformu X’ten bir gönderi paylaşan Musk, “Derin devlet hainleri, geleneksel medyadaki ücretli yandaşlarını kullanarak bana saldırıyor. Kavgayı başlatan ben olmak istemem ama onlar başlatırsa derin devleti bitiririm” ifadelerini kullandı.

HAKKINDA EN AZ 3 İNCELEME BAŞLATILDI
The New York Times’ta yer alan haberde Elon Musk ve SpaceX’in güvenlik raporlama kurallarının ihlali nedeniyle federal incelemelerle karşı karşıya olduğunu yazmıştı. Konuyla şlgili görüşlerine başvurulan uzmanlar, federal kurumların, şirketin ve liderinin devlet sırlarını korumaya yönelik açıklama protokollerine uyup uymadığına ilişkin en az üç inceleme başlattığını bildirdi.
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