Elon Musk ne yapacağını şaşırdı: Twitter’a bu kez de 'altın tik' geldi





Önceden Twitter tarafından onaylanarak mavi tike sahip olan kullanıcıların mavi tikine tıklandığında şu ifade görülüyordu:

























Altın tik geldi

Gri tik de gelebilir

Ne olmuştu?

Twitter’ın açıklamasına göre, ‘Twitter Blue’ isimli paralı mavi tik uygulaması geri geldi. Önceden konuşulduğu gibi mavi tikler web sitesinden 8, Apple Store’dan 11 dolara satın alınacak. Abonelere tweet düzenleme ve yüksek çözünürlüklü video yükleme gibi özellikler sunulacak.Uygulama, şu an için sadece ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallıkta geçerli. Twitter, abonelik sistemin diğer ülkelerde de geçerli olması için çalışmalarını sürdürürken fiyatların ülkeden ülkeye değişebileceğini belirtti.Son üç ay içince kurulmuş, pasif, doğrulanmış telefon numarasına sahip olmayan veya profil bilgilerinde son dönemde değişiklik yapanlar abonelik sistemine başvuramayacak. Twitter, taklit hesaplarının önüne geçmek için de çalışmalarına devam ediyor.Bu ifade, web tarayıcıdan girildiğinde hala görülürken telefonlardan girildiğindeyse şu ifade gözükmeye başladı:Twitter Blue abonesi olduğu için mavi tik alan hesaplardaki açıklamaysa şöyle:Bazı kurum ve şirket hesaplarına da altın tik verildi. Bu, o hesapların resmi olduğunu gösteriyor.Twitter ayrıca, hükümet ve çeşitli hesapların resmi olduğu gösteren ‘gri tik’ üzerine de çalışıyor. Twitter, abonelik sisteminde ilgili çalışmalarına da devam ediyor.Twitter’ı satın alan ABD’li milyarder Elon Musk, ‘faturaları ödemek için’ mavi tiki 8 dolara satacağını duyurmuştu.Mavi tik satışı 8 Kasım’da düzenlenen ABD ara seçimlerinden önce başlayacaktı ama oylamanın etkilenmemesi için ertelenmişti.Musk, mavi tik satışının 29 Kasım’da yeniden başlayacağını 16 Kasım’da duyurmuştu. Daha sonra 22 Kasım’da yeniden ertelendiğini açıklamıştı.Elon Musk, geçen ayın sonlarında da ‘reklam vermeyi durdurduğu’, ‘Twitter’a yüzde 30 vergi koyduğunu’ ve ‘Twitter’ı App Store’dan çıkartacağı’ gerekçesiyle Apple’a savaş açmıştı. Musk’ın, mavi tik satışını yeniden erteleme nedenininse Apple’a yüzde 30 vergi vermemenin yollarını araması gösterilmişti. Sonradan Apple CEO’suyla görüşen Musk, Apple’ın reklamlara devam edeceğini ve Twitter’ı App Store’dan çıkarmayacağını açıklamıştı ancak, ‘yüzde 30 vergi’ konusuyla ilgili farklı bir açıklama yapılmamıştı.Musk’ın ‘yüzde 30 vergi’ meselesini, mavi tik için Apple kullanıcılarından daha fazla ücret alarak çözmeye çalışıyor.