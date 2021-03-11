Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk Pentagon ile el sıkıştı /11 Mart 2021 22:49

Elon Musk Pentagon ile el sıkıştı

Son dönemdeki uzay projeleriyle adından sıkça söz ettiren Elon Musk'ın, sirketi SpaceX üzerinden Pentagon ile 4 istihbarat uydusunun uzaya gönderilmesi işi için anlaştığı belirtildi.

SHABER3.COM

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 4 istihbarat uydusunu fırlatma işi için Elon Musk'ın sirketi SpaceX'e 404 milyon 11 bin 445 dolar değerinde iki ihale verdi.

Falcon-9 roket sistemlerinin kullanımı için verilen ihaleye yönelik açıklamada, "California Hawthrone merkezli Space Exploration Technologies (SpaceX) şirketine Ulusal Güvenlik Uzay Fırlatma Programı İkinci Aşama Kontratları kapsamında sabit fiyatlı toplam değeri 159 milyon 721 bin 445 dolar olan iki ayrı kontrat verildi." denildi.

Açıklamada, işin ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığına ait "USSF-36" ve Ulusal Keşif Ofisine ait "NROL-69" adlı iki istihbarat aracının fırlatılmasından oluştuğu ifade edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, fırlatmaların California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü ile Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssünde icra edileceğine değinilen açıklamada, işin 2023'ün dördüncü çeyreğine kadar tamamlanmış olacağı belirtildi.

Başka bir açıklamada ise ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığına ait "USSF-112" ve "USSF-87" uydularının fırlatılması için aynı şirkete yine aynı program kapsamında 244 milyon 290 bin dolarlık ihale verildiği ifade edildi.

Bu fırlatmaların da 2023 yılının son çeyreğine kadar tamamlanmış olacağı vurgulanan açıklamada, fırlatmaların Colorado'nun Centennial kentinde ve Florida'nın Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssünde icra edileceği kaydedildi.

© Sputnik
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