Elon Musk satın aldı, peki Twitter'da neler değişecek?

Trump Twitter'a dönecek mi?





Twitter algoritması





Twitter'ın muazzam bir potansiyelinin olduğuna inandığını belirten Musk, anlaşmayı duyururken yaptğı yazılı açıklamada "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı bir dijital meydandır” dedi.Peki Musk, Twitter'a hangi değişiklikleri getireceğinin sinyalini verdi?Konuşma özgürlüğü ve içerik moderatörleri80 milyonu aşkın takipçisi olan Elon Musk, Twitter'ı aktif bir şekilde kullanıyor. Musk, geçmişte Twitter'ın içerik moderatörlerinin aldığı kararlarla 'fazla ileri gittiğini' ve gereğinden fazla müdahale ettiği eleştirilerini dile getirmişti.Anlaşmayı duyururken özellikle "konuşma özgürlüğü"ne vurgu yapan Musk, yaptığı bir paylaşımda kendisini "en kötü eleştirenlerin" bile platformu kullanmaya devam etmesini umduğunu söyledi.Musk, açıklamasında yeni özelliklerle platformu daha geliştireceğini belirterek, algoritmaları açık kaynak (open sources) haline getireceğini, spam botları ile daha sıkı mücadele edileceğini ve tüm kullanıcılara kimliğini doğrulatma imkanının sunulacağını söyledi.Elon Musk'ın Twitter'ı alacağı haberleri ABD'de Cumhuriyetçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Elon Musk her ne kadar eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili bir açıklama yapmamış olsa da, birçok kişide Trump'ın kapatılan hesabının yeniden aktif hale getirileceği beklentisi var.Kapatılmadan önce 80 milyondan fazla takipçisi olan Donald Trump'ın hesabı, 6 Ocak'taki Kongre baskını sonrası Twitter politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle süresiz olarak askıya alınmıştı.Ancak Trump, dün Fox News kanalına yaptığı açıklamada, kendisine izin verilse bile Twitter'a dönmeyeceğini, kendi kurduğu sosyal medya platformuna yoğunlaşacağı mesajını verdi.Geçtiğimiz haftalarda bir TED konferansında konuşan Musk, platformun algoritmasını 'açık kaynak' modeline dönüştürmeyi planladığını anlatmıştı. Açık kaynak kodlu algoritma ile kullanıcılar, timeline sayfalarında hangi paylaşımların öncelikli hale geldiğini ve bunları üst sıralarda karşısına çıkaran özelliklerin kodlarını görebilecek.Musk, bu yöntemin "Bazı twitlerin, neler olup bittiği bilinmeden gizemli bir şeklide öne çıkarılması ya da geride bırakılması" modelinden daha iyi olduğunu savunuyor.Platformun siyasallaşmasına da karşı olan Musk bir paylaşımında, “sol ve sağdaki aşırı kesimlerin yüzde 10'nun eşit derecede mutsuz” olması halinde bir sosyal medya platformunun politikalarının 'iyi olacağını' belirtti.