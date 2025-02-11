Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk servet teklif etti, ChatGPT reddetti /11 Şubat 2025 15:42

Elon Musk servet teklif etti, ChatGPT reddetti

OpenAI’nin kurucusu Sam Altman Pazartesi günü Elon Musk ve bir grup yatırımcının yapay zeka devini satın almak için yaptığı 97 milyar dolarlık teklifi reddetti.

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Pazartesi günü yapılan açıklamada, Musk ve bir grup yatırımcının OpenAI’yi kontrol eden kar amacı gütmeyen kuruluşu satın almak için 97,4 milyar dolar teklif ettiği belirtildi.

Teklife yanıt olarak Altman, Musk’ın sosyal medya platformu X’te “hayır teşekkür ederim ama isterseniz twitter’ı 9.74 milyar dolara satın alırız” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Musk ise bu paylaşıma “Dolandırıcı,” diye cevap verdi.

Musk ve Altman, OpenAI şirketini birlikte kurmuş ancak 2018 yılında Musk şirketten ayrılmıştı. İkilinin yıllardır aralarını çok iyi olmadığı biliniyor.
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