Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk servetiyle tarihe geçti: İşte o rakam! /12 Aralık 2024 09:33

Elon Musk servetiyle tarihe geçti: İşte o rakam!

Elon Musk serveti 400 milyar doları aşan ilk insan olarak tarihe geçti. Tesla hisselerinin rekor seviyelere çıkması ve SpaceX’in 350 milyar dolarlık değerlemeyle gerçekleştirdiği hisse geri alımı Musk’ın servetini bir günde 62,8 milyar dolar artırarak 447 milyar dolara taşıdı.

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk dün sadece 1 günde servetine servet kattı. Musk'ın uzay teknolojileri firması SpaceX dün erken yatırımcılardan 1.25 milyar dolarlık hisse geri alımı yaptı. Hisse başına 185 dolar ödemesiyle şirketin piyasa değeri de 350 milyar dolara ulaştı.

Halka açık olmayan SpaceX haziran ayında 210 milyar dolarlık değerleme üzerinden hisse satışı gerçekleştirmişti. Yani şirketin piyasa değeri yaklaşık 6 ayda yüzde 67 yükselmiş oldu. Elon Musk alanında dominant bir konuma yükselen SpaceX'in yüzde 42'sinin sahibi.

TESLA HİSSELERİNDEN REKOR
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre SpaceX'in değerinde hızlı bir artış yaşanırken Musk'ın diğer şirketi Tesla'nın hisseleri ise dün rekor seviyeye ulaştı. Tesla hisseleri yüzde 5.9'luk yükselişle 424.77 dolara çıktı. Şirketin değeri ise 1 trilyon 330 milyar doları buldu. Musk'ın bu şirkette ise yüzde 12'lik hissesi bulunuyor.

KİŞİSEL SERVETİ İLK KEZ BU RAKAMI GÖRDÜ
SpaceX ve Tesla'nın değerlerindeki yükselişlerin etkisiyle Elon Musk'ın kişisel serveti sadece dün 62.8 milyar dolar artarak 447 milyar dolara ulaştı. Böylece Musk serveti 400 milyar doları aşan ilk insan oldu. Dün itibarıyla söz konusu servetin 306.6 milyar dolarını SpaceX ve Tesla hisseleri oluşturdu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk dünyanın en zengin kişisi olarak konumunu güçlendirirken, Amazon Kurucusu Jeff Bezos 249 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alıyor. Bu isimleri 224 milyar dolarlıkservetiyle Facebook Kurucu ve CEO'su Mark Zuckerberg takip ediyor.
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