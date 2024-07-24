Elon Musk: Starlink Gazze'de hastanede erişime açıldı

DW Türkçe'de yer alan habere göre Elon Musk Gazze'deki bir hastaneye uydu interneti Starlink erişimi sağladığını duyurdu. Kendi sosyal medya şirketi X üzerinden yaptığı açıklamada Musk, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail'in desteğiyle Starlink şu anda Gazze'de bir hastanede aktif" dedi.



BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Gazze'de Körfez ülkesine ait sahra hastanesini desteklediği için milyarder girişimciye teşekkür etti. Bakan Al Nahyan, yüksek hızlı internet ile uygulanacak tedavileri tartışmak üzere gerçek zamanlı video görüşmeler yapılabileceğini, bu sayede hayatların kurtarılacağını söyledi.



Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İbrahim Anlaşması'na imza atan BAE, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmişti.



Enerji kesintileri ve altyapının aldığı yoğun hasar nedeniyle Gazze'de internete erişim güç. Bu durum sağlık görevlileri ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırıyor. Geçen hafta Birleşmiş Milletler Gazze'ye kritik güvenlik ve iletişim ekipmanları getirebilmek için İsrailli yetkililerle görüştüklerini açıklamıştı. Açıklamada, "İlk yardım personelinin çalışmalarını koordine edebilmek için iletişim ekipmanlarına ihtiyacı var" ifadeleri yer almıştı.



Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin bir ürünü olan Starlink'in Gazze'de kullanımı, dünyanın en zengin kişisinin siyasi olaylarda giderek artan etkisine en yeni örnek oldu.



Musk Gazze'de savaşı tetikleyen 7 Ekim baskınından sonra İsrail'i ziyaret etmiş, bundan kısa süre sonra İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Gazze'de Starlink kullanımının kendi onaylarına bağlı olduğunu söylemişti.



Musk işgalin başında Ukrayna'dan Starlink'e erişime de izin vermiş, Kiev'e gerekli uydu alıcılarını göndermişti. Ukrayna ordusunun Kırım civarında Rus gemilerine yönelik saldırılarında Starlink'i kullanmalarına engel olunca ise tepki çekmişti. Musk o dönem kendini, böyle bir eylemin "SpaceX'i savaşın parçası haline getireceği" sözleriyle savundu.



Starlink uyduları İran'da da internet sansürünü aşmak için kullanılıyor.