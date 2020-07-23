Elon Musk’tan başarı için altı tavsiye

Tesla ile ulaşım tarihinin en iddialı elektrikli otomobillerini, insanları uzaya gönderen ilk özel şirket SpaceX ile yeniden kullanılabilen roketleri, Boring Company ile trafik sorununa çözüm getiren tünelleri...







Elon Musk, bugünün online bankacılık sistemlerinin temellerini atan ilk isimler arasında.





Web Tekno'da yer alan habere göre, kendisini diğer zenginlerden ayıran en önemli noktası ise otokrat ve kuralcı mantığına sahip olmayan bir yönetim anlayışı benimsemesi.





Elon Musk’ın ağzından başarılı olmak isteyenler için altı tavsiye şöyle sıralanıyor:





- Uzun toplantılar insanların zamanını boşa harcar





"Büyük ve aşırı gündem içeren toplantılar, dev şirketlerin en büyük sorunlarındandır ve zamanla bu toplantıların kalitesi kötüleşir. Tüm büyük toplantılardan kurtulun ve toplantıları olabildiğince kısa sürede bitirmeye çalışın. Son derece acil bir konuyla uğraşmadıkça sık sık toplantı yapmaktan kurtulun. Acil durum çözüldüğünde toplantı sıklığı hızla düşmelidir."





- Toplantıya katılmanız gerekmiyorsa, katılmayın





"Herhangi bir değer oluşturmadığınız bir toplantıdan çıkın veya görüşmeyi bırakın. Bir yerden çıkıp gitmek kabalık değil, birini zorla tutmak ya da kalarak vakit kaybetmek ve kaybettirmek kabalıktır.”





- Kafa karıştıran jargonlardan kaçının, basit konuşun





“Nesneler, yazılımlar veya işlemler için kısaltmalar ya da anlamsız kelimeler kullanmayın. Genel olarak, açıklama gerektiren her şey iletişimi engeller. İnsanların Tesla'da çalışmaları için bir sözlüğü ezberlemelerini istemiyoruz."





- Komuta zincirinin yapıların, işleri daha az verimli hale getirmesine izin vermeyin





“İletişim, 'komuta zinciri' aracılığıyla değil, işin yapılması için gerekli olan en kısa yoldan geçmelidir. Komuta zincirini dayatan herhangi bir yönetici, yakında kendilerine başka yerlerde iş arayacaktır (Tesla yöneticilerini kastediyor. Bu satırları bütün çalışanlar okuyor)"





- Biriyle iletişime geçmeniz gerekiyorsa, bunu doğrudan yapın





"Sorunların ana kaynağı, insanlar arasındaki iletişimin zayıf olmasıdır. Bunu çözmenin yolu, tüm seviyeler arasında serbest bilgi akışına izin vermektir. Birimler arasında bir şeyler yapmak gerektiğinde böyle yapılar, hep bir üst merci ile konuşmak zorundadır. İşi asıl yapan insanlar önce birim yöneticilerine, onlar müdürlerine, müdürler genel müdürlerine, genel müdürler de başkanlarına derken ortalık çok karışır. Süper aptalca şeyler yaşanır. Doğrudan konuşmak ve sadece doğru şeyi yapmak gerekiyor.”





- Aptal kuralları izleyerek zaman kaybetmeyin





"Daima rehberiniz olarak sağduyuyu seçin. Eğer bir 'şirket kuralı' söz konusuysa, belli bir durumda gülünç bir şeye neden olacaksa o kuralı çiğnemelisiniz veya değiştirmelisiniz.”