Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı /01 Ekim 2022 11:10

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Tesla CEO'su Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı. Sahneye çıkıp seyirciyi selamlayan robotun çiçek sularken ve kutu taşırken görüntüleri paylaşıldı.

Elon Musk, insansı robot 'Optimus'u tanıttı

Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli otomobil firmasının 'Yapay Zeka Günü'nde uzun süredir merak edilen insansı robotu 'Optimus'u tanıttı.

T24'ün aktardığına göre, robotun prototipi sahneye çıkarak seyircileri selamladı. Etkinlikte gösterilen videoda 'Optimus'un kutu taşıdığı, çiçek suladığı ve Tesla fabrikasında demir çubuklar taşıdığı görüldü.

 Tesla'nın Palo Alto, California'daki ofisinde yapılan etkinlikte Musk, "Hedefimiz olabildiğince hızlı biçimde kullanışlı bir insansı robot yapmak. 'Optimus'un rötüşlenmesi ve kendini kanıtlaması için yapılması gereken çok şey var" dedi.

'ROBOT SEKTÖRÜ ARABA SEKTÖRÜNDEN DEĞERLİ OLACAK'

İnsansı robotların şu anda "beyin" eksiği olduğunu söyleyen Musk, bu robotların şu anda dünyada kendi başlarında hareket edecek zekaya sahip olmadığını ifade etti. Tesla CEO'su ayrıca bu robotların şu anda çok pahalı olduğunu ve az sayıda üretilebileceğini dile getirdi.

Öte yandan Musk, Optimus'un mevcut robotların aksine "çok kabiliyetli" olacağını ve kendilerinin milyonlarca ünite üreteceğini bildirdi. 'Optimus'un fiyatının 20 bin dolar olması bekleniyor.

Musk, robot sektörünün araba sektöründen çok daha değerli hale geleceğini de iddia etti.
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