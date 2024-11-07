Elon Musk, Trump için X’in algoritmasını değiştirdi

Seçimlerin ardından Donald Trump'ın zaferini ilan ettiği ABD'de, X'in sahibi Elon Musk'ın sosyal medya şirketinin algoritmasını değiştirmiş olabileceği belirtildi. Musk'ın paylaşımlarının çoğunun da ABD seçimleriyle ilgili yanlış veya yanıltıcı iddiaları desteklediği kaydedildi.





1.7 MİLYARLIK GÖRÜNTÜLENME

Euronews'un aktardığına göre Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'nin (CCDH) yakın tarihli bir raporuna göre, Musk'ın bu yılki paylaşımlarından en az 87'si, doğruluk kontrolörlerinin yanlış veya yanıltıcı olarak değerlendirdiği seçimle ilgili iddiaları destekledi ve bu paylaşımlar 1,7 milyar görüntülenme elde etti.





MUSK, SİYASİ REKLAMLARDAN DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLENME ALDI

Ayrıca, Musk'ın paylaşımlarının seçim dönemi boyunca platformdaki tüm siyasi reklamların toplamından iki kat fazla görüntülenme sağladığı belirtildi ve bu, yaklaşık 24 milyon dolar (22 milyon euro) harcama yapmış kampanya reklamlarına denk geliyor.





BEĞENİ SAYISI YÜZDE 186 ARTTI

Araştırmalar, Musk'ın ocak ayından bu yana X'teki paylaşımlarını Trump yanlısı içeriklerle destekleyecek şekilde X'in algoritmasını değiştirdiğini ortaya koydu. Temmuz ayından itibaren Musk'ın paylaşımlarının görüntülenme sayısının yüzde 138, retweet sayısının yüzde 238 ve beğeni sayısının yüzde 186 arttığı kaydedildi. Paylaşımların çoğu Cumhuriyetçi adayı desteklerken, Demokrat aday Kamala Harris'in eleştirildiği içerikler de bulundu.





Araştırmacılar, bu bulguların Musk'ın hesabını orantısız bir şekilde tercih eden ve etkileşim avantajı sağlayan algoritmik bir değişimi işaret edebileceğini belirtti. Bu durum, Musk'ın X'in tarafsızlık iddialarını sorguluyor. Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra 2022'de algoritmaları değiştirmek için bir ekip kurmuştu.