Elon Musk Twitter’a odaklandı SpaceX çalışanları rahatladı

Bloomberg’in haberine göre SpaceX çalışanları, CEO Elon Musk’ın Twitter’a odaklanmasından dolayı rahatladıklarını çünkü bunun daha sakin bir çalışma ortamına yol açtığını söyledi.





Adının açıklanmasını istemeyen mevcut bir SpaceX çalışanı, Bloomberg’e her gün Musk’ın ilgisine ihtiyaç duymadıklarını söyledi. Çalışanlar Bloomberg’e, Ekim ayı sonlarında Twitter’ı devralmasının ardından Musk’ın diğer faaliyetlere odaklandığını ve bunun SpaceX’te sakinliğe yol açtığını belirtti.





Çalışanların Bloomberg’e verdiği bilgilere göre, Musk’ın SpaceX’teki rolü, şirketin Mars’a ulaşmak ve NASA’nın insanları aya tekrar göndermesine yardımcı olmak gibi hedeflerini belirlemek için hayati önem taşıyor. Habere göre Musk, SpaceX’te günlük operasyonlarla meşgul olduğunda, personelin daha fazla çalışmasına sebep olabiliyor. Bloomberg’e Musk’ın daha önce, personelin teknik donanımı yeniden tasarlaması gibi, tercihlerine uyacak şekilde rastgele değişiklikler istediğini söyleyen çalışanlara göre, Musk’ın talepleri bazen personelin ürünün işlevselliği için yeniden çalışmasına neden oluyor.





Musk, Aralık ayı başlarında “Hem Tesla’yı hem de SpaceX’i yönetmeye devam ediyorum, ancak oradaki ekipler o kadar iyi ki çoğu zaman benden çok az şey isteniyor” diye tweet atmıştı.