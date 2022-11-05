Elon Musk Twitter çalışanlarını kovma sebebini açıkladı

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, dünyaca ünlü sosyal medya şirketini 44 milyar dolara satın almış ve ilk iş olarak CEO dahil şirketin üst kademe yönetimini işten çıkarmıştı.







PERSONELİN YÜZDE 50’Sİ İŞTEN ÇIKARILDI

Twitter’da çalışan binlerce kişinin işten çıkarıldığına dair haberler dünya gündeminde yer alırken Twitter’ın Güvenlik ve Doğruluk Bölümü Başkanı Yoel Roth, bugün Twitter’ın dünya genelinde personelinin yüzde 50’sinin işten çıkarıldığını belirtti.





Elon Musk ise işten çıkarmaları savunarak “Twitter'ın yürürlükteki işten çıkarmaları konusunda, ne yazık ki şirket günde 4 milyon doların üzerinde kayıp yaşarken başka seçenek yok. Çıkarılan herkese 3 aylık kıdem tazminatı teklif edildi, bu yasal olarak gerekli olanın yüzde 50 fazlasıdır” dedi.







Twitter’ın yöneticilerinden Yoel Roth ise konuyla ilgili bir dizi bilgilendirme Tweet’i atarak “Yürürlükteki dünkü işten çıkarmalar, Güven ve Güvenlik organizasyonumuzun yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi (şirket genelindeki yaklaşık yüzde 50 kesintinin aksine), en az etkiyi ön saflardaki moderatör personelimiz yaşadı” ifadelerini kullandı.





