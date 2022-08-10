"Elon Musk Twitter için Tesla hissesi satıyor" iddiası

diken.com.tr'de yer alan habere göre Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Twitter davasını kaybetme ihtimaline karşı 6,9 milyar dolar değerinde şirket hissesini sattı.
Musk satışın davayı kaybetmesi durumunda olası bir Twitter anlaşması finansmanı için kullanılabileceğini söyledi.
Musk, Twitter hesabındaki paylaşımında “Twitter’ın bu anlaşmanın olmasını zorlaması durumunda (umarım olası değildir), Tesla hisselerinde acil bir satıştan kaçınmak önemli” dedi.
Tesla hisseleri, şirketin 20 Temmuz’da açıkladığı bilançosunun beklentilerin üzerinde kalmasının ardından yaklaşık yüzde 15 yükselmişti.