Samanyolu Haber /Teknoloji / "Elon Musk Twitter için Tesla hissesi satıyor" iddiası /10 Ağustos 2022 21:16

"Elon Musk Twitter için Tesla hissesi satıyor" iddiası

Bir dönem Twitter'ın yönetimini devalmak için hazırlık yapan ancak sonra bundan vazgeçen Elon Musk'ın olası bir dava süreci için Tesla hisselerini nakde çevirdiği ifade edildi.

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Geçtiğimiz dönemde sosyal emdya devi Twitter'ın yönetimini devralmak isteyen ancak sonra bu kararından vazgeçen Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk'ın olası bir dava sürecine hazırlandığı iddia edildi.
 diken.com.tr'de yer alan habere göre Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Twitter davasını kaybetme ihtimaline karşı 6,9 milyar dolar değerinde şirket hissesini sattı.

Musk satışın davayı kaybetmesi durumunda olası bir Twitter anlaşması finansmanı için kullanılabileceğini söyledi.

Musk, Twitter hesabındaki paylaşımında “Twitter’ın bu anlaşmanın olmasını zorlaması durumunda (umarım olası değildir), Tesla hisselerinde acil bir satıştan kaçınmak önemli” dedi.

Tesla hisseleri, şirketin 20 Temmuz’da açıkladığı bilançosunun beklentilerin üzerinde kalmasının ardından yaklaşık yüzde 15 yükselmişti.
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