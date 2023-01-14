Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk, Twitter üzerinden para kazandıracak yeni bir yol deniyor /14 Ocak 2023 23:33

Elon Musk, Twitter üzerinden para kazandıracak yeni bir yol deniyor

İki uygulama araştırmacısı tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre hizmet, içerik oluşturucuların platformdan para kazanmasına yardımcı olmayı amaçlayan “jeton” adlı bir uygulama içi para birimini deniyor gibi görünüyor.

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Bu özellik, son günlerde, genellikle yayınlanmamış özelliklerin resimlerini yayınlayan uygulama araştırmacıları Jane Manchun Wong ve Nima Owji tarafından tespit edildi.

Gönderilerine göre coinler, Twitter’ın mevcut bahşiş verme özelliğinin bir uzantısı gibi görünüyor. Wong ve Owji tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsünde “Paralar, harika içerikleri Tweetleyen içerik oluşturucuları desteklemenize olanak tanır” dedi.
Owji tarafından Aralık ayında paylaşılan bir görsel, aynı bölümde kullanıcıların bahşişlerini takip edebilecekleri yeni bir “Paralar” sekmesini gösteriyordu.

Şimdilik, Twitter’ın planlarının tam olarak ne olduğu veya özelliğin ne zaman başlatılacağı belli değil. Artık iletişim personeli çalıştırmayan şirket, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Wong ayrıca, insanların başkaları için uygulama içi hediyeler satın almalarına yarayan bir özelliğin daha geleceğini söyledi. Wong tarafından paylaşılan görsele göre, kullanıcılar bir jeton (“Mind Blown” olarak adlandırılır) veya 5000 (“Altın” olarak adlandırılır) kadar hediye satın alabilecekler. Coin’lerin ne kadara mal olacağı belli değil, ancak Twitter muhtemelen coin alımlarından elde edilen gelirden bir pay alacak.
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