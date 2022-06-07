Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk Twitter'ı veri saklamakla suçladı /07 Haziran 2022 10:54

Elon Musk Twitter'ı veri saklamakla suçladı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter ile 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını tamamlamak için başlattığı müzakereler çıkmaza girdi

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Elon Musk, şirketin platformdaki gerçek sahte hesap miktarını bildirmemesi halinde Twitter satın alma anlaşmasını iptal etmekle bir kez daha tehdit etti. Tesla sahibi, sosyal ağın yöneticilerine gönderdiği bir mektupta Twitter’ı şeffaflığa katkıda bulunmamakla suçluyor.

Aslında Twitter, Musk’ın 9 Mayıs 2022’den bu yana şirketin platformundaki spam ve sahte hesapları değerlendirmesini kolaylaştırmak için defalarca talep ettiği bilgileri sağlamayı reddetti. Twitter’ın, yazılı materyaller veya sözlü açıklamalar yoluyla şirketin kendi test metodolojileri hakkında ek ayrıntılar sağlama konusundaki son teklifi, Musk’ın veri taleplerini reddetmek anlamına geliyor.

Metinde Musk, Twitter’ın sahte hesapları saymak için kullandığı metodolojiye inanmadığını yineliyor ve şirketi konuyu “gizlemeye ve kafa karıştırmaya” çalışmakla suçluyor.


Sözleşmede belirtilen bilgiler
İşadamı, ilk satın alma sözleşmesinin, sosyal ağ hakkında bilgi ve verilerin talep edilebileceğini zaten sağladığına dikkat çekiyor. Musk, arama hakkına sahiptir ve Twitter, diğer şeylerin yanı sıra, ‘işlemin tamamlanmasıyla ilgili herhangi bir makul ticari amaç’ için bilgi ve veri sağlamakla yükümlüdür diyor.

Belgede ayrıca, şirketin satın alınmasını garanti edecek borcun finanse edilebilmesi için platformun işbirliği yapması gerektiğine de işaret ediliyor.

Twitter'ın hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti
Söz konusu mektubun basına yansımasının ardından Twitter'ın hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.
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