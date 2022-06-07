Elon Musk Twitter'ı veri saklamakla suçladı

Metinde Musk, Twitter’ın sahte hesapları saymak için kullandığı metodolojiye inanmadığını yineliyor ve şirketi konuyu “gizlemeye ve kafa karıştırmaya” çalışmakla suçluyor.

Sözleşmede belirtilen bilgiler

İşadamı, ilk satın alma sözleşmesinin, sosyal ağ hakkında bilgi ve verilerin talep edilebileceğini zaten sağladığına dikkat çekiyor. Musk, arama hakkına sahiptir ve Twitter, diğer şeylerin yanı sıra, ‘işlemin tamamlanmasıyla ilgili herhangi bir makul ticari amaç’ için bilgi ve veri sağlamakla yükümlüdür diyor.





Belgede ayrıca, şirketin satın alınmasını garanti edecek borcun finanse edilebilmesi için platformun işbirliği yapması gerektiğine de işaret ediliyor.



