Elon Musk yeni doğan oğlunun adını bakın ne koydu

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal’ın kurucu ortakları arasında yer alan girişimci Elon Musk, altıncı kez baba oldu. Twitter hesabından bir erkek çocuk sahibi olduğunu duyuran Musk, bebeğinin adını soran bir takipçisine, ”X Æ A-12 Musk” yanıtını verdi.





Musk’ın isim konusunda ciddi olup olmadığı anlaşılmazken, bunun şifrelenmiş bir ifade olduğu yorumları da yapıldı.



