Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk yeni doğan oğlunun adını bakın ne koydu /05 Mayıs 2020 21:55

Elon Musk yeni doğan oğlunun adını bakın ne koydu

SpaceX’in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal’ın kurucu ortakları arasında yer alan Elon Musk, yeni doğan oğlunun adını bakın ne koydu.

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Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal’ın kurucu ortakları arasında yer alan girişimci Elon Musk, altıncı kez baba oldu. Twitter hesabından bir erkek çocuk sahibi olduğunu duyuran Musk, bebeğinin adını soran bir takipçisine, ”X Æ A-12 Musk” yanıtını verdi.

Musk’ın isim konusunda ciddi olup olmadığı anlaşılmazken, bunun şifrelenmiş bir ifade olduğu yorumları da yapıldı.

Elon Musk
Elon Musk, gerçek adı Claire Boucher olan Grimes ile 2018 yılından beri birlikte. Üç kez boşanan 48 yaşındaki Musk’un daha önceki beraberliklerinden beş oğlu bulunuyor. 32 yaşındaki Grimes, ilk kez anne oldu. Çift, bebek beklediklerini ocak ayında Instagram’dan yaptıkları bir paylaşımla duyurmuştu.
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