Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk yeni fabrikasını dans ederek açtı /23 Mart 2022 23:45

Elon Musk yeni fabrikasını dans ederek açtı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Almanya fabrikası açıldı. Almanya Başbakanı Scholz'un da katıldığı açılışta Tesla CEO'su Elon Musk dans etti. Tören esnasında çevreciler dışarıda protesto yaptı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Almanya fabrikası açıldı. Almanya Başbakanı Scholz'un da katıldığı açılışta Tesla CEO'su Elon Musk dans etti. Tören esnasında çevreciler dışarıda protesto yaptı.

Tesla CEO'su Elon Musk, Almanya Grünheide'deki yeni Giga Berlin (veya Gigafactory Berlin) fabrikasında kırmızı kurdeleyi kesti. Açılışa Almanya Başbakanı Olaf Scholz da katıldı.

Tesla, Berlin fabrikasının yılda 500.000'e kadar araç üretmeyi hedefliyor. Seri üretimin ilk haftalarında toplamda 2 bin araç üretilecek. Şirketin hedefi kademeli olarak üretim sayısını önce bin adete ardından 5 bin adete çıkarmak.

Tesla'nın son çeyrek raporlarına göre, Avrupa’daki müşterilerine Çin'deki fabrikasından araba ihraç etti. Avrupa'da elektrikli otomobile talebin oldukça fazla olması Tesla'nın fabrika açmasını sağladı. Şirket fabrikanın inşaatına 2019'da başlamıştı.



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