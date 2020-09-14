Elon Musk yeni projesini açıkladı

Elon Musk, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın günün birinde süper verimli ev tipi HVAC üreteceğini söyledi. Tesla'nın filtrelerinin, standart otomotiv filtrelerinden on kat daha verimli olduğu laboratuvar testleri ile ortaya çıkmıştı.
Tesla, önceki yıllarda Model X ve Model S araçları için HEPA filtrelerini tanıtmıştı. Tesla modellerinde kullanılan bu HEPA filtreler hava kirliliğine karşı korunmak için tasarlanmıştı.
Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla'nın bir gün ev için HVAC sistemleriyle birlikte benzer hava filtrelemesi sağlamayı hedeflediğini söyledi.
Konutlardaki HVAC verimliliğini artırmak, Tesla'nın diğer ev enerji ürünlerini tüketiciler için daha çekici hale getirmesine yardımcı olabilir.
"STANDART FİLTRELERDEN 10 KAT DAHA VERİMLİ"
Şirketin HEPA filtrelemesine gelince daha önceleri laboratuvar ortamında yapılan testlerle birlikte Tesla'nın filtrelerinin, standart otomotiv filtrelerinden on kat daha verimli olduğu ortaya çıkmıştı.
Tesla'ya göre Model X ve Model S araçlarında kullanılan bu filtreler; bakteri, virüs, polen ve mantar sporlarının neredeyse tamamını ortadan kaldırıyor.
'Biyolojik Silah Savunma' hava filtresini son olarak Model S'e de ekleyen Musk, önceki yıllarda Kaliforniya'da meydana gelen orman yangınları sebebiyle hava kalitesinin çok kötü olduğu alanlarda Biyolojik Silah Savunma Modu'nun faydalı olabileceğini açıklamıştı.