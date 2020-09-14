Elon Musk yeni projesini açıkladı

Elon Musk, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın günün birinde süper verimli ev tipi HVAC üreteceğini söyledi. Tesla'nın filtrelerinin, standart otomotiv filtrelerinden on kat daha verimli olduğu laboratuvar testleri ile ortaya çıkmıştı.







Tesla, önceki yıllarda Model X ve Model S araçları için HEPA filtrelerini tanıtmıştı. Tesla modellerinde kullanılan bu HEPA filtreler hava kirliliğine karşı korunmak için tasarlanmıştı.





Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla'nın bir gün ev için HVAC sistemleriyle birlikte benzer hava filtrelemesi sağlamayı hedeflediğini söyledi.





