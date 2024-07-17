Elon Musk yeni yasaya sinirlendi... X ve SpaceX'i taşıyor

Daha önce Tesla'nın merkezini Teksas'a taşıyan Elon Musk, şimdi de X ve SpaceX'in merkezlerini taşımaya hazırlanıyor. Musk'ın bu kararının ardında ise cinsel kimlik yasası yatıyor.



Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, LGBTQ öğrencilerine destek sağlamayı amaçlayan yasa tasarısını imzaladı. Newsom tarafından imzalanan AB 1955 adlı yasada öğretmenleri, cinsel kimliğiyle ilgili bilgileri, çocuğun izni olmadan ebeveynleriyle veya başka herhangi bir kişiyle paylaşmayacak.



Ancak Musk bu yasadan pek hoşnut değil. Musk, yasaya atıfta bulunarak bir tweet'te şöyle yazdı: "Hem ailelere hem de şirketlere saldıran bu yasa ve ondan önceki birçok yasa nedeniyle, SpaceX artık genel merkezini Hawthorne, Kaliforniya'dan Starbase, Teksas'a taşıyacak."



Birkaç dakika sonra Musk'tan gelen bir başka gönderide, şu anda merkezi San Francisco'da bulunan X'in de Austin'e taşınacağı belirtildi.



Musk yakın zamanda başka işletmeleri de taşımıştı. Delaware'den bir yargıcın ocak ayında Musk'ın 55 milyar dolarlık maaş paketini reddetmesinin ardından Musk, SpaceX'in kuruluşunun Delaware'den Teksas'a taşınması için başvuruda bulunmuştu. Ayrıca Kaliforniya sağlık yetkililerinin COVID salgını sırasında Tesla'nın Fremont fabrikasını kapatmasının ardından da 2021'de Tesla'nın merkezini Teksas'a taşımıştı.