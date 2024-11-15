Elon Musk'a bir tepki daha: Bundesliga kulübü de X'i bıraktı

Aynı zamanda Tesla'nın ve SpaceX'in de patronu olan ABD'li iş insanı Elon Musk'a tepki gösteren St. Pauli, artık X'te paylaşım yapılmayacağını belirtti.





FC St. Pauli gündem olan bir karara imza attı. Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga'da yer alan kulüp, X isimli sosyal medya platformundan ayrıldı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Elon Musk, Twitter'ı satın aldığıdan beri platfotmu bir nefret makinesine dönüştürdü. Irkçılık ve komplo teorileri engellenmeden yayılıyor, hatta küratörlüğünü yapıyor. Hakaret ve tehditler nadiren yaptırıma tabi tutuluyor ve sözde ifade özgürlüğü olarak satılıyor" denildi.Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü İngiliz medya kuruluşu The Guardian da X platformundan paylaşım yapmama kararı aldığını duyurmuştu.