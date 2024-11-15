Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk'a bir tepki daha: Bundesliga kulübü de X'i bıraktı /15 Kasım 2024 17:37

Elon Musk'a bir tepki daha: Bundesliga kulübü de X'i bıraktı

Bundesliga kulübü FC St. Pauli, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu, yaklaşık 250 bin takipçisi bulunan X (eski adıyla Twitter) platformundan çekildiğini duyurdu.

SHABER3.COM

FC St. Pauli gündem olan bir karara imza attı. Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga'da yer alan kulüp,  X isimli sosyal medya platformundan ayrıldı.

Aynı zamanda Tesla'nın ve SpaceX'in de patronu olan ABD'li iş insanı Elon Musk'a tepki gösteren St. Pauli, artık X'te paylaşım yapılmayacağını belirtti.

'TWITTER'I NEFRET MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜRDÜ'

Kulüpten yapılan açıklamada, "Elon Musk, Twitter'ı satın aldığıdan beri platfotmu bir nefret makinesine dönüştürdü. Irkçılık ve komplo teorileri engellenmeden yayılıyor, hatta küratörlüğünü yapıyor. Hakaret ve tehditler nadiren yaptırıma tabi tutuluyor ve sözde ifade özgürlüğü olarak satılıyor" denildi.

GUARDIAN DA X'İ TERK ETTİ

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü İngiliz medya kuruluşu The Guardian da X platformundan paylaşım yapmama kararı aldığını duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Elon Musk'a bir tepki daha: Bundesliga kulübü de X'i bıraktı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:11:44