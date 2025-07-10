Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk'a büyük şok: X’in CEO’su istifa etti /10 Temmuz 2025 09:28

Elon Musk'a büyük şok: X’in CEO’su istifa etti

X’in CEO’su Linda Yaccarino iki yıldır yürüttüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yaccarino, söz konusu duyuruyu X hesabından paylaştı.

SHABER3.COM

ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu X’in CEO’su Linda Yaccarino iki yıldır yürüttüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yaccarino istifasını X‘ten şöyle duyurdu:

“İki muhteşem yılın ardından, X’in CEO’luk görevinden ayrılmaya karar verdim.

Elon Musk’la X vizyonunu ilk kez konuştuğumuzda, bu şirketin olağanüstü misyonunu hayata geçirmenin hayatımın fırsatı olduğunu biliyordum. İfade özgürlüğünü koruma, şirketi toparlama ve X’i ‘her şeyin uygulaması’na dönüştürme sorumluluğunu bana emanet ettiği için kendisine minnettarım.

Siz dünyayı değiştirmeye devam ederken ben de uzaktan destekleyeceğim. Her zaman olduğu gibi, X’te görüşmek üzere.”

GROK KÜFÜRLÜ VE NEFRET İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEMDE
X’in (Twitter) yapay zeka sohbet robotu Grok ise küfür ve nefret içerikli söylemleriyle gündemde.

Grok’un resmi hesabından ”Grok’un son dönemdeki uygunsuz paylaşımlarını kaldırmak için çalışıyoruz paylaşımı yapılırken, Türkiye’de de söz konusu paylaşımlara soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Grok sadece Türkiye’de değil, etkin olduğu ülkelerde de küfürlü yanıtlar veriyordu. 

Yapay zeka sohbet robotu, dünya çapında bazı kullanıcılara küfürlü yanıtlar vermeye başlamış, İngilizce yaptığı bir paylaşımda Adolf Hitler'i övmüştü.

Siber haklar ve ifade özgürlüğü alanında çalışan hukukçu ve akademisyen Yaman Akdeniz, Türkiye'nin dünyada Grok'a sansür uygulayan ilk ülke olduğunu yazdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Elon Musk'a büyük şok: X’in CEO’su istifa etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:52:27