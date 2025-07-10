Elon Musk'a büyük şok: X’in CEO’su istifa etti

ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu X’in CEO’su Linda Yaccarino iki yıldır yürüttüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.





Yaccarino istifasını X‘ten şöyle duyurdu:





“İki muhteşem yılın ardından, X’in CEO’luk görevinden ayrılmaya karar verdim.





Elon Musk’la X vizyonunu ilk kez konuştuğumuzda, bu şirketin olağanüstü misyonunu hayata geçirmenin hayatımın fırsatı olduğunu biliyordum. İfade özgürlüğünü koruma, şirketi toparlama ve X’i ‘her şeyin uygulaması’na dönüştürme sorumluluğunu bana emanet ettiği için kendisine minnettarım.





Siz dünyayı değiştirmeye devam ederken ben de uzaktan destekleyeceğim. Her zaman olduğu gibi, X’te görüşmek üzere.”





GROK KÜFÜRLÜ VE NEFRET İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEMDE

X’in (Twitter) yapay zeka sohbet robotu Grok ise küfür ve nefret içerikli söylemleriyle gündemde.





Grok’un resmi hesabından ”Grok’un son dönemdeki uygunsuz paylaşımlarını kaldırmak için çalışıyoruz paylaşımı yapılırken, Türkiye’de de söz konusu paylaşımlara soruşturma başlatıldı.





Öte yandan, Grok sadece Türkiye’de değil, etkin olduğu ülkelerde de küfürlü yanıtlar veriyordu.





Yapay zeka sohbet robotu, dünya çapında bazı kullanıcılara küfürlü yanıtlar vermeye başlamış, İngilizce yaptığı bir paylaşımda Adolf Hitler'i övmüştü.





Siber haklar ve ifade özgürlüğü alanında çalışan hukukçu ve akademisyen Yaman Akdeniz, Türkiye'nin dünyada Grok'a sansür uygulayan ilk ülke olduğunu yazdı.