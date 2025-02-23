Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk'a şok: Vatandaşlığının iptal edilmesi için kampanya başlatıldı /23 Şubat 2025 11:52

Elon Musk'a şok: Vatandaşlığının iptal edilmesi için kampanya başlatıldı

Kanada'da Elon Musk'ın vatandaşlığının iptali için imza kampanyası başlatıldı. Dilekçe, 20 Haziran'da Avam Kamarası’na sunulacak.

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Kanada'da dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın vatandaşlığının iptali için imza kampanyası başlatıldığı bildirildi. Yazar Qualia Reed tarafından başlatılan ve Yeni Demokratik Parti (NDP) Milletvekili Charlie Angus tarafından desteklenen imza kampanyasına binlerce Kanadalı katıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Elon Musk'ın ‘Kanada'nın ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu’ öne sürülen kampanya dilekçesinde Başbakan Justin Trudeau'ya Güney Afrika doğumlu Musk'ın çifte vatandaşlığının iptal edilmesi ve annesi aracılığıyla sahip olduğu Kanada vatandaşlığından çıkarılması çağrısında bulunuldu.

Dilekçede, iş insanı Musk'ın ‘serveti ile gücünü Kanada seçimlerini etkilemek için kullandığı’ ve ‘Kanada'nın egemenliğini silmeye çalışan yabancı bir hükümetin üyesi olduğu’ iddia edildi.

50 bini aşkın kişi tarafından imzalanan dilekçenin, 20 Haziran'da Avam Kamarası’na sunulacağı kaydedildi.
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