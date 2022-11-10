Twitter'dan kaçanların sığınağı Mastodon'un yükselişi tam gaz devam ediyor

Twitter'a alternatif olarak gösterilen merkezi olmayan sosyal ağ Mastodon, aylık 1 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Geride bırakılan bu dönüm noktası, CEO ve baş geliştirici Eugen Rochko tarafından açıklandı.
Almanya merkezli Mastodon, Elon Musk'ın Twitter'ı devralmasından bu yana hızlı bir büyüme yaşıyor ve 27 Ekim'den bu yana ağa yaklaşık yarım milyon kullanıcı katıldı. Twitter'ın 238 milyon günlük aktif kullanıcısına göre bu halen çok küçük bir sayı olsa da, Mastodon'un kullanıcı tabanı, 27 Ekim'den önce saatte 60-80 yeni kullanıcı kaydına sahipken, bugün saatte binlerce kayda yükselerek hızlı yükseliş ivmesini sürdürüyor.
Twitter'ın Musk tarafından satın alınması ve son ürün değişiklikleri, Mastodon'un genişlemesini hızlandırdı. Bazı kullanıcılar, Twitter'ın işlevselliğinin Musk'ın kontrolü altında nasıl değişebileceği konusundaki endişelerinden kaynaklı Mastodon'a geçmeye karar verdiklerini söylerken, diğerleri Twitter'ın yeni ücretli doğrulama planına ve Musk'ın belirli hiciv biçimlerini denetleme konusundaki ağır yaklaşımına karşı bir protesto biçimi olarak bu sosyal ağa geçiş yaptı.
Mastodon, hashtag'ler, yanıtlar, yer imi ekleme ve retweet benzeri "artırma" gibi özelliklerle Twitter'la karşılaştırılabilir bir deneyim sunuyor. Ancak Twitter'ın aksine, bu ağda reklam bulunmuyor ve ilgi alanları ve coğrafi bölgeler etrafında organize edilmiş, büyük ölçüde kendi sistemlerini bir grupta birleştiren gönüllüler tarafından yönetilen binlerce sunucuya dağıtılmış durumda.
Mastodon kullanıcıları, web veya mobil istemci aracılığıyla kaydolup bir sunucu seçtikten sonra kendi sunucularındaki diğer kullanıcılarla ve ağdaki diğer sunuculardaki kullanıcılarla gönderileri ve bağlantıları paylaşabiliyor. Her sunucu, taciz ve nedensiz şiddet gibi istenmeyen içerik türlerini sınırlamayı veya filtrelemeyi seçebilirken, herhangi bir sunucudaki kullanıcılar diğerlerini engelleyebiliyor ve yöneticilere bildirebiliyor.
Merkezi bir suncu yok
2016 yılında kurulan ve kitle fonlaması ve Avrupa Komisyonu'ndan küçük bir hibe ile desteklenen Mastodon merkezi bir kuruluş tarafından yönetilmiyor. Hiçbir sunucu sahibi kendi isteklerini dayatamıyor veya ağı kapatamıyor. Sunucu sahipleri, aşırı uç olarak gördükleri politikaları benimseyen herhangi bir sunucuyla kolayca bağlarını kesebiliyor. Ayrıca merkezsiz tasarım, hizmetin tek bir kişi tarafından satın alınmasını neredeyse imkansız hale getiriyor.
Almanya'daki evinde çalışan yirmi beş yaşındaki Rochko, projenin aylık 2.400 Euro gibi mütevazı bir maaşla program yapan tek tam zamanlı çalışanı. Kısa bir süre önce yayınladığı bir gönderide, Mastodon'un veritabanı sunucusunu yükseltmek için daha güçlü donanım satın alarak, talep akışına ayak uydurmak için günde 12 ila 14 saat çalıştığını belirtmişti.