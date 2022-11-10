Twitter'dan kaçanların sığınağı Mastodon'un yükselişi tam gaz devam ediyor

Twitter'a alternatif olarak gösterilen merkezi olmayan sosyal ağ Mastodon, aylık 1 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Geride bırakılan bu dönüm noktası, CEO ve baş geliştirici Eugen Rochko tarafından açıklandı.





Almanya merkezli Mastodon, Elon Musk'ın Twitter'ı devralmasından bu yana hızlı bir büyüme yaşıyor ve 27 Ekim'den bu yana ağa yaklaşık yarım milyon kullanıcı katıldı. Twitter'ın 238 milyon günlük aktif kullanıcısına göre bu halen çok küçük bir sayı olsa da, Mastodon'un kullanıcı tabanı, 27 Ekim'den önce saatte 60-80 yeni kullanıcı kaydına sahipken, bugün saatte binlerce kayda yükselerek hızlı yükseliş ivmesini sürdürüyor.





Twitter'ın Musk tarafından satın alınması ve son ürün değişiklikleri, Mastodon'un genişlemesini hızlandırdı. Bazı kullanıcılar, Twitter'ın işlevselliğinin Musk'ın kontrolü altında nasıl değişebileceği konusundaki endişelerinden kaynaklı Mastodon'a geçmeye karar verdiklerini söylerken, diğerleri Twitter'ın yeni ücretli doğrulama planına ve Musk'ın belirli hiciv biçimlerini denetleme konusundaki ağır yaklaşımına karşı bir protesto biçimi olarak bu sosyal ağa geçiş yaptı.





Mastodon, hashtag'ler, yanıtlar, yer imi ekleme ve retweet benzeri "artırma" gibi özelliklerle Twitter'la karşılaştırılabilir bir deneyim sunuyor. Ancak Twitter'ın aksine, bu ağda reklam bulunmuyor ve ilgi alanları ve coğrafi bölgeler etrafında organize edilmiş, büyük ölçüde kendi sistemlerini bir grupta birleştiren gönüllüler tarafından yönetilen binlerce sunucuya dağıtılmış durumda.



