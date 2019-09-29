Spacex, yeni roketini dünyaya tanıttı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri "Starship" adlı roketin tanıtımını yaptı.





SpaceX'in Texas'taki üssünde yeni roketini tanıtan Musk, uzay aracının “Mk1” versiyonunun bir ya da iki ay içinde test kapsamında fırlatılacağını söyledi.





Roketin yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dikey iniş yaparak dünyaya geri döneceğini ifade eden Musk, 6 aydan daha kısa sürede ise yörüngeye ulaşmayı ve insan taşımayı denemek istediklerini vurguladı.













Elon Musk 'Starship Mk1' tanıtımda yaptığı açıklamada, "İnsanoğlu olarak bir seçimle karşı karşıyayız. Hangi geleceği istiyorsunuz? Bir uzay medeniyeti kurmak mı yoksa içinde bulunduğumuz dünyaya hapsolmak mı? Ben birincisini seçerim diyorum. Umarım siz de benimle aynı fikirdesiniz. Bir uzay medeniyeti kurup uzay seyahatini sıradan bir uçak yolculuğu haline getirebilmek insanlığın ilerlemesi adına büyük bir kırılma noktası olacak'' dedi.





SpaceX'in Texas'taki üssünde yeni roketini tanıtan Musk, uzay aracının “Mk1” versiyonunun bir ya da iki ay içinde test kapsamında fırlatılacağını söyledi.





Roketin yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dikey iniş yaparak dünyaya geri döneceğini ifade eden Musk, 6 aydan daha kısa sürede ise yörüngeye ulaşmayı ve insan taşımayı denemek istediklerini vurguladı.