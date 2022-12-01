Elon Musk'ın beyin çipi projesinde insan deneylerine başlanıyor

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, sahibi olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink tarafından insanlar için üretilen kablosuz beyin çiplerinin klinik deneylerine tahminen altı ay içinde başlanabileceğini bildirdi.







DW Türkçe'nin aktardığına göre, geliştirilmekte olan çipin tanıtımında konuşan Musk, "Aşırı derecede dikkatliyiz ve bir insana cihaz yerleştirmeden önce her şeyin yolunda gideceğinden emin olmak istiyoruz. Ancak sanıyorum belgelerimizin çoğunu FDA'ya (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) gönderdik" dedi.







Elon Musk, Neuralink tarafından geliştirilen beyin-bilgisayar arayüzleri ile alzheimer ve demans hastalıklarının yanı sıra omurilik hasarlarının tedavi edilebilmesinin amaçlandığını, ayrıca bu çip sayesinde görme engellilerin yeniden görebileceğini savundu.







Musk, bununla ilgili olarak, "Doğuştan itibaren görme engelli olduğu için hiç görmemiş birinin dahi görme yetisini yerine getirebileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.







Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde olan Neuralink, söz konusu çipi geçtiğimiz yıllarda hayvanlar üzerinde denemiş ve 'başarılı sonuçlar' almıştı.







Neuralink tarafından, geçen yıl yapılan kamoyuna açık son deneyde bir maymun, beynine takılan çip sayesinde düşünce gücüyle bir bilgisayar oyunu oynayabilmişti.







SpaceX, Tesla ve Twitter gibi dünyaca ünlü şirketlerin de sahibi olan Musk, 2019 yılında yaptığı açıklamada, Neuralink tarafından geliştirilen beyin çipi için gerekli izinleri 2020'nin sonunda almayı planladıklarını belirtmiş; 2021'in sonunda düzenlenen bir konferansta ise insanlar üzerinde deneylere 2022'de başlamayı planladıklarını dile getirmişti.

