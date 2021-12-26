Elon Musk'ın bir paylaşımı yetti, Floki Inu sert yükseldi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su, dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın kripto piyasasına ilişkin yaptığı paylaşımlar sürüyor. Musk’ın paylaşımları altcoin olarak da bilinen düşük fiyatlı coinlerin fiyatlarını değiştiriyor.







Sözcü'nün haberine göre son dönemde Dogecoin, Shiba Inu ve Floki Inu gibi kripto para birimlerinde fiyatlamaları etkileyen Musk’ın son paylaşımı Floki Inu’yu uçurdu. Elon Musk, Noel gecesinde Floki Inu isimli Shiba Inu cinsi köpeğine Noel Baba kostümü giydirdi ve fotoğraf paylaştı. ‘Floki Santana' ve ‘Mutlu Noeller' notuyla yapılan paylaşımda Musk'ın köpeğine fiziksel Dogecoin taktığı görüldü.













SERT YÜKSELDİ





Musk’ın köpeğinin isminden ilham alarak piyasaya sürülen şaka coini Floki Inu’nun fiyatı Musk'ın paylaşımı sonrası sert yükseldi. Önceki güne 0.00012080 dolardan başlayan Floki Inu, Elon Musk'ın paylaşımı sonrası kısa süre içerisinde yüzde 36 yükselerek 0.00016530 doları gördü. Sonrasında kâr satışları ile bir miktar geri çekilen kripto paranın günlük kazancı yüzde 27 civarında gerçekleşti.





Diğer şaka coinleri olan ve Elon Musk’la özdeşleşen Shiba Inu ve Dogecoin’de ise ciddi bir değer artışı gerçekleşmedi.