Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk'ın Bitcoin karı, Tesla'yı solladı /17 Nisan 2021 22:39

Elon Musk'ın Bitcoin karı, Tesla'yı solladı

Elon Musk'ın şirketi Tesla kripto para biriminden, 2020'nin tamamında araba satışından elde ettiği kârdan fazlasını kazandı.

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Kripto para biriminin fiyatı son 10 haftada yaklaşık olarak ikiye katlandı. Tesla, ocakta yaptığı Bitcoin yatırımından halihazırda bir milyar dolardan (yaklaşık 8 milyar TL) fazla para kazandı.

Independent Türkçe'nin haberine göre elektrikli otomobil üreticisi, bu senenin başında kripto para biriminin 30 bin ila 40 bin dolar (yaklaşık 242 ile 323 bin TL) arasında işlem gördüğü dönemde nakit rezervinden 1,5 milyar dolar (yaklaşık 12 milyar TL) harcayarak yaklaşık 48 bin Bitcoin satın aldı.

O günden beri elde edilen kazançlar, şu anda Tesla'nın 2020'nin tamamında otomobil satarak elde ettiği 721 milyon dolarlık (yaklaşık 5,8 milyar TL) kârdan daha fazla.

BİTCOİN VARLIKLARINI ARTIRDILAR

Bitcoin'e halihazırda önemli oranda yatırım yapmış diğer şirketler arasında ödeme platformu Square ve yazılım firması Microstrategy de bulunuyor. Her ikisi de son aylarda, kısmen geçen yılki ekonomik çalkantı ve Bitcoin'in güvenli liman varlığı olarak artan itibarı nedeniyle, Bitcoin varlıklarını artırdı.
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