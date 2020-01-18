Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk'ın çılgın projesi: Mars'a 1 milyon insan... /18 Ocak 2020 15:30

Elon Musk'ın çılgın projesi: Mars'a 1 milyon insan...

Uygulamaya koyduğu projelerle dünya çapında ses getiren Elon Musk, Starship planlarıyla ilgili 'çılgın' bir detayı daha paylaştı. Söz konusu planda 1 milyon insanın Mars'a gitmesi tasarısı yer alıyor.

SHABER3.COM

Tesla, SpaceX ve The Boring Company şirketleriyle bilinen Elon Musk, Starship planlarıyla ilgili 'çılgın' bir detayı daha paylaştı. Elon, 2050 yılına kadar 1 milyon insanın Mars’a ulaşacağı fikrini onayladı.

Elon Musk, 17 Ocak’ta attığı bir tweet ile birlikte insanların çok gezegenli yaşama geçiş yapabilmeleri için yıl başına fazlasıyla megaton gerektiğini söyledi. Ardından Elon’un takipçileri, SpaceX’in günde kaç uçuş gerçekleştirmeyi planladığını sordu. 

Webtekno'nun aktardığına göre Elon Musk, Starship’in tasarım amacının günde 3 uçuş yapmak olduğunu söyledi. Fakat asıl heyecanlandıran şey Musk’ın yaptığı bir iki hesap değil, takipçisinin yaptığı bir hesaptı. Musk’ın takipçisinin yaptığı hesaba göre günde 3 uçuş demek, 2050 yılına kadar 1 milyon insanın Mars’a gitmiş olması demek oluyordu.

Elon Musk da takipçisinin paylaştığı bu heyecan verici ufak hesaba yalnızca ‘Evet’ yanıtını verdi. 
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