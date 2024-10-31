Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk'ın görevi belli oldu: Eğer Trump seçilirse... /31 Ekim 2024 11:11

Elon Musk'ın görevi belli oldu: Eğer Trump seçilirse...

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesi durumunda Hazine Bakanı olması beklenen milyarder John Paulson çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Paulson, bakanlığa getirilmesi halinde, hükümet bütçesinde tasarruf için Elon Musk ile çalışacaklarını belirtti.

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Paulson, Wall Street Journal (WSJ) gazetesine verdiği mülakatta, Trump'ın kendisini Hazine Bakanı olarak ataması halinde, vergi indirimleri yapmanın önceliklerinden biri olduğunu kaydetti.

Trump'ın seçilmesi halinde görev vermesi beklenen isimlerden Musk ile hükümet harcamalarını kısmak için birlikte çalışacağını ifade eden Paulson, bunun için özellikle hükümetin yeşil enerji sektöründe çalışan şirketlere verdiği sübvansiyonları kaldırmayı planladığını bildirdi.

Paulson, ticaret ve enerji alanlarında da düzenlemeler yapacağını kaydederek, ABD'nin "enerji alanında baskın üretici olması için enerji üretiminin teşvik edilmesi" ve "stratejik gümrük vergileri getirme" konularında Trump ile birlikte çalışacağını belirtti.

Ayrıca Paulson, gümrük vergileriyle ABD merkezli şirketlerin ülkede üretim yapmayı sürdürmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Toplam serveti 3,8 milyar dolara ulaşan Paulson, Trump ve diğer Cumhuriyetçilere yakınlığıyla biliniyor.

???????Trump, 5 Kasım'daki seçimleri kazanması durumunda Elon Musk başkanlığında bir "hükümet verimliliği komisyonu" kuracağını söylemişti. Musk da Trump'ın bu açıklaması üzerine X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fırsat çıkarsa Amerika'ya hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Musk ayrıca Trump'a destek için New York'ta yapılan mitingde, hükümet bütçesinden "en az 2 trilyon dolar tasarruf edilebileceğini" kaydetmişti.

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