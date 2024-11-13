Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk'ın görevi belli oldu /13 Kasım 2024 09:40

Elon Musk'ın görevi belli oldu

Trump’ın kabinesi şekilleniyor. Elon Musk, yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın başına getirilecek. Musk ve Ramaswamy, bürokrasiyi azaltmak ve federal harcamalarda israfı önlemek için çalışacak. Trump’ın kabinesindeki diğer isimler de daha sert bir dış politikaya işaret ediyor.

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ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci dönem hazırlıklarına hızla devam ederken kabinesindeki isimleri açıklamaya başladı. En çok merak edilen isimlerden biri olan Elon Musk'ın göreviyse netleşti. Trump, Musk ve Vivek Ramaswamy'nin yeni oluşturulan Hükümet Verimliliği Bakanlığına liderlik edeceğini duyurdu. "DOGE" adı verilen bu bakanlık, bürokrasiyi azaltmayı ve federal kurumları yeniden yapılandırmayı hedefleyecek.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Trump, bu yapının "Manhattan Projesi" kadar büyük bir dönüşüm sağlayacağını belirtirken, Musk ve Ramaswamy’nin ABD’nin yıllık 6,5 trilyon dolarlık harcamalarında israfı önlemek için çalışacağını vurguladı. Yeni sistemle, hükümetin daha küçük ve verimli hâle getirilmesi planlanıyor. Bu çalışmaların, 2026'daki Bağımsızlık Bildirgesi’nin 250. yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Öte yandan Trump, CIA direktörlüğüne eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe’i aday gösterdi. Dışişleri Bakanlığına ise İran ve Çin konularında sert bir duruş sergileyen Senatör Marco Rubio'nun getirilmesi planlanıyor. Trump’ın eski Arkansas Valisi Mike Huckabee'yi İsrail Büyükelçisi olarak atayacağı ve Elise Stefanik’i BM Daimi Temsilcisi olarak görevlendireceği de duyuruldu. Bu görevlendirmeler, ABD’nin yeni yönetiminde daha “şahin” bir dış politika izleyeceği sinyallerini veriyor.
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