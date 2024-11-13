Elon Musk'ın görevi belli oldu

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci dönem hazırlıklarına hızla devam ederken kabinesindeki isimleri açıklamaya başladı. En çok merak edilen isimlerden biri olan Elon Musk'ın göreviyse netleşti. Trump, Musk ve Vivek Ramaswamy'nin yeni oluşturulan Hükümet Verimliliği Bakanlığına liderlik edeceğini duyurdu. "DOGE" adı verilen bu bakanlık, bürokrasiyi azaltmayı ve federal kurumları yeniden yapılandırmayı hedefleyecek.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Trump, bu yapının "Manhattan Projesi" kadar büyük bir dönüşüm sağlayacağını belirtirken, Musk ve Ramaswamy’nin ABD’nin yıllık 6,5 trilyon dolarlık harcamalarında israfı önlemek için çalışacağını vurguladı. Yeni sistemle, hükümetin daha küçük ve verimli hâle getirilmesi planlanıyor. Bu çalışmaların, 2026'daki Bağımsızlık Bildirgesi’nin 250. yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.





Öte yandan Trump, CIA direktörlüğüne eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe’i aday gösterdi. Dışişleri Bakanlığına ise İran ve Çin konularında sert bir duruş sergileyen Senatör Marco Rubio'nun getirilmesi planlanıyor. Trump’ın eski Arkansas Valisi Mike Huckabee'yi İsrail Büyükelçisi olarak atayacağı ve Elise Stefanik’i BM Daimi Temsilcisi olarak görevlendireceği de duyuruldu. Bu görevlendirmeler, ABD’nin yeni yönetiminde daha “şahin” bir dış politika izleyeceği sinyallerini veriyor.