Elon Musk'ın 'iç savaş' yorumu kriz çıkardı

İngiltere'de 3 çocuğun hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı sonrası patlak veren protestolarla ilgili yorum yapan Elon Musk'a İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan yanıt geldi.



Musk, X platformunda İngiltere'deki protestolar için "İç savaş kaçınılmaz" yorumunu paylaştı. X platformunun sahibi olan milyarder iş insanı, Starmer'ın Müslümanları koruduklarını belirttiği mesajına da "Tüm topluluklara saldırılar konusunda endişeli olmanız gerekmiyor mu?" yanıtını verdi.



İngiltere Başbakanı'nın sözcüsü, "Bu tür yorumlar yanlış. Ülkede gördüğümüz şey örgütlü ve şiddet içeren haydutluk ve bunların sokaklarımızda ve internette yeri yok" dedi. Sözcü, göçmen karşıtı aşırı sağcıların öncülük ettiği protestoların İngilizleri temsil etmediğini belirterek "Başbakanımız Musk'ın bu görüşlerini paylaşmıyor" ifadelerini kullandı.



İngiliz hükümetinin, son olaylarla ilgili suç teşkil eden içeriklerin kaldırılması için sosyal medya şirketleriyle görüşmeler yürüttüğü de kaydedildi.