Elon Musk'ın selamı sosyal medyada gündem oldu

ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreni sonrasında Washington'daki Capital One Arena'da düzenlenen etkinlikte konuştu. Trump'ın kabinesinde yer alacak olan Musk, etkinlikte yaptığı konuşmada, seçim zaferine katkıda bulunanlara teşekkür ederek, “Medeniyetin geleceğini güvence altına aldığınız için teşekkür ederiz” dedi. Ancak konuşmasının sonunda yaptığı ve Nazi selamına benzetilen hareket, sosyal medyada büyük tartışma başlattı.





Musk'ın hareketi, kullanıcıların bir kısmı tarafından Nazi selamı olarak eleştirilirken, bazıları bunun antik Roma döneminden kalma bir selam olduğunu savundu. ABD ve İsrail basınında yer alan haberlerde ise selamın Nazi selamından çok Roma selamına benzediği ifade edildi. Ancak, selamın yaratabileceği yanlış anlamalar nedeniyle Musk sosyal medyada ciddi eleştiriler aldı ve tepki topladı.





NAZİ SELAMI NEDİR?

Tarihte, Nazi selamı “avuç içi aşağı bakacak şekilde sağ kolun öne çıkarılması” olarak tanımlanır ve genellikle "Heil Hitler" veya "Sieg Heil" sloganlarıyla birlikte yapılırdı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu hareket yasaklandı. Ancak Neo-Nazi gruplar tarafından kullanılmaya devam etti.