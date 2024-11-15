Elon Musk'ın X'i kan kaybediyor: Sosyal medyada Bluesky'a göç

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya şirketi X bir kez daha "dijital göç" gündemiyle manşetlerde.





ABD seçimlerinin ardından İngiliz The Guardian gazetesi 3,9 milyon takipçili hesabını artık kullanmama kararı aldı. "X'te olmanın faydaları zararlarının gölgesinde kaldı" diyen Gazete, "platformda aşırı sağcı komplo teorileri ve ırkçılığın desteklendiğini", Elon Musk'ın X'i "siyaseti şekillendirmek için kullandığını" söyledi.





Alman Bundesliga kulübü "St Pauli Hamburg" da X'ten ayrıldıklarını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Musk X'i nefret hoparlörüne çevirdi, ırkçılık ve komplo teorileri kontrolsüzce yayılıyor" denildi. Trump destekçisi Musk'ın, Almanya'da 23 Şubat'ta yapılması planlanan erken seçimlerde "otoriter, aşırı sağcı politikaları" öne çıkarabileceği endişesi dile getirildi.





DW Türkçe'nin haberine göre kampanya döneminde Donald Trump'a güçlü destek veren Musk, 20 Ocak'ta işbaşı yapacak yeni yönetimde "yarı resmi" Hükümet Verimliliği Bakanı olarak görev yapacak. Trump Musk'ın adını "bakan" olarak açıkladı ancak hükümet harcamaları ve bürokrasiyi azaltma sözü veren Musk'ın kabinede resmen yer alması beklenmiyor, bunun yerine hükümete dışarıdan tavsiyede bulunacak.





Amerikan hükümeti, Forbes dergisine göre 309 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Musk'ın yıllardır en önemli işvereni konumunda. NASA'nın uzay programı Musk'ın roket şirketi SpaceX'e bağımlı. Aralarında Türkiye'nin de olduğu onlarca ülke de uydu ve astronotlarını uzaya göndermek için SpaceX ile çalışıyor.





Musk uydu internet projesi Starlink ile Ukrayna'dan Gazze'ye savaş bölgelerinde de adından söz ettiriyor. Rusya işgalinin başında Kiev'e internet hizmeti sunan Musk, ilerleyen aylarda Ukrayna ordusunun Kırım açıklarında bir Rus gemisine yönelik saldırısını önlemek için interneti kesmişti. İran'da rejim muhalifleri internete erişmek için Starlink'e güvenirken Tayvan'da ise Çin lideri Şi Cinping'in itirazı üzerine bu hizmet kullanılamıyor.





İnternetin hükümet tarafından sık ve kolayca kesilebildiği Türkiye'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili ilişkilerinin iyi olduğu Musk'ın uydu internetinin lisansı bulunmuyor.





Hızlı büyüyor: Bluesky nedir?

Amerikan seçimleriyle birlikte Bluesky adlı platformun kullanıcı sayısında hızlı bir artış gözleniyor. Son bir haftada bir milyon yeni abone katıldı, toplam kullanıcı sayısı 15 milyona ulaştı. Yeni üyelerin çoğunun, Musk'ın sahibi olduğu teknoloji gücünü siyaseti şekillendirmek için kullanmasından rahatsız olan Amerikalılar olduğu belirtiliyor.





Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in 2019'da geliştirmeye başladığı Bluesky hâlihazırda Jay Graber tarafından yönetiliyor.





Gelir modeli reklama dayanmayan Bluesky, X'e kıyasla kullanıcılarına algoritma üzerinde daha fazla kontrol hakkı veriyor. X algoritması mavi rozet satın alan ücretli abonelerin paylaşımlarını öne çıkarırken Bluesky, üyelerinin daha kişisel bir akış deneyimine sahip olacağı sözünü veriyor.





Blueksy bir haftada bir milyon yeni üye kazandığını açıkladı

Şirket sahte ve kötü niyetli hesapları otomatik olarak tespit edip silmeye odaklandıklarını da söylüyor ancak gerçekte ne gibi adımlar atıldığına dair detay bulunmuyor.





Tıpkı diğer sosyal medya uygulamaları gibi Bluesky da kendilerine bir mahkeme kararı iletilmesi halinde sahip oldukları kullanıcı bilgilerini ilgili makamlarla paylaşacaklarını ilan ediyor. Kullanıcıların e-posta adresi veya siteye eriştiği saatler bu kapsama girerken özel mesajlaşmaların paylaşılması söz konusu değil.





Bluesky'ın yükselişinden önce X'e ilk ciddi alternatif Instagram ve Facebook şirketlerinin sahibi Meta'dan çıktı. Meta, Twitter'ın X'e dönüşümüne tepki gösterenleri çekebilmek için, biraz da aceleyle, henüz son halini almadan Threads adlı platformunu duyurmuştu. Instagram'a entegre çalışan uygulama buradaki kullanıcı büyüklüğünün etkisiyle kısa sürede 275 milyon aboneye ulaştı.





Ancak daha eğlence odaklı bir platform olarak tasarlanan Threads haber ve gazetecilere açıkça mesafe koydu, şirketin bu tercihi önemli bir haber mecrası olan X'e gerçek bir alternatif olasılığını engelledi. Öte yandan Rekabet Kurumu kararı gereği hâlihazırda Threads Türkiye'de hizmet veremiyor.