Elon Musk'ın yeni hedefi İngiltere: Kral Charles'ın parlamentoyu feshetmesi için 23 tweet attı

Bunu takip eden bir gönderisinde milyarder, Kral Charles'a çağrı yaparak şöyle dedi: "Kral devreye girmeli. Tüm bunlar olurken Keir'in CPS'nin başında olması göz önüne alındığında, ülkeyi yönetmesine izin veremeyiz."





ABD başta olmak üzere giderek artan sayıda ülkenin siyasetine müdahil olan Elon Musk'ın yeni hedefi İngiltere oldu.Euronews'te yer alan habere göre ülkede yeni bir genel seçim yapılması gerektiğini savunan Tesla ve SpaceX CEO'su, Kral III. Charles'ın parlamentoyu feshetmesini istiyor.Hindustan Times'ın haberine göre Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te bu yönde tam 23 gönderi paylaştı.Tesla CEO'su, ilk olarak, hükümetin Manchester'daki suç çetesi soruşturmalarını ele alış biçimini eleştiren bir sosyal medya gönderisini desteklemişti. Ardından, "İngiltere'de tecavüz gibi ciddi suçlarda, polisin şüphelileri suçlaması için Kraliyet Soruşturma Servisi'nin (CPS) onayı gerekir. Tecavüz çeteleri adalete teslim etmeyerek, genç kızları istismar etmesine izin verdiğinde CPS'nin başı kimdi? Keir Starmer, 2008 -2013" diye yazdı.Musk'ın İngiltere siyasetine yönelik eleştirilerinin merkezinde, Temmuz 2024 seçimlerinde ezici bir çoğunluk kazanan Başbakan Keir Starmer'ın İşçi Partisi hükümeti yer alıyor.Teknoloji milyarderi, Nigel Farage liderliğindeki muhalefet partisi Reform UK'ye destek veriyor. Milyarder, önceki günlerde Farage ve partinin saymanı Nick Candy ile birlikte Donald Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-A-Lago'da görüntülenmişti.Farage, aralık ayında İngiliz medyasına Musk'ın, kendisine bağış yapmayı düşündüğünü doğrulamıştı.Financial Times'a göre Musk, platformunda aşırılık yanlısı Tommy Robinson ve beyaz üstünlüğünü savunan Britain First ekibinin kurucularından Ashlea Simon gibi aşırı sağcı İngilizleri de desteklemişti.Bu yılın başlarında Musk, İngiltere'yi zalim bir polis devleti olmakla suçlamış ve bu yaz yaşanan Southport ayaklanmaları sırasında iç savaşın "kaçınılmaz" olduğunu söyleyerek ülkedeki gerilimi körüklemişti.