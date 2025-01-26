Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk'tan Almanya'yı kızdıran hamle /26 Ocak 2025 14:02

Elon Musk'tan Almanya'yı kızdıran hamle

Almanya için Alternatif'in (AfD) kampanya toplantısına canlı bağlantıyla katılan Elon Musk, "Almanya’nın harika geleceği için mücadele edin" dedi.

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ABD'de Donald Trump'ın yemin töreninde 'Nazi selamı' yaptığı iddiasıyla gündeme gelen ABD’li iş insanı Elon Musk, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin Halle kentinde düzenlediği seçim kampanyası toplantısına canlı bağlantıyla katıldı. Musk, AfD Partisi Eş Başkanı ve partinin başbakan adayı Alice Weidel'in seçim toplantısında yapacağı konuşma öncesinde ABD’den canlı olarak bağlandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre AfD’yi ve bu partinin seçim programını öven Musk, "Almanya’nın harika geleceği için mücadele edin" dedi. AfD başbakan adayı Alice Weidel ise Musk’a teşekkür ederek ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki hükümete iyi dileklerde bulundu. Weidel, Amerikalıların ve Cumhuriyetçilerin ülkelerini yeniden büyüttüklerini belirterek, “Biz de Almanya’da yurdumuzu tekrar büyük yapıyoruz. Almanya’yı Yeniden Büyük Yap (Made Germany great again)” ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'DA DEMOKRASİYİ TEHLİKEYE ATIYOR'

Musk, son dönemde Avrupa'da faşist siyasi çevrelere destek verdiği gerekçesiyle adından söz ettiriyor. Musk, daha önce de sahibi olduğu X platformunda AfD partisinin Eş Başkanı Weidel ile canlı yayın yapmıştı. Avrupalı liderler ise Musk'ı iç işlerine müdahale etmekle suçlamıştı.

AP milletvekillerinden bir kısmı ise Musk'ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı AB'yi harekete geçmeye çağırmıştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz AA’ya verdiği röportajda, Musk’ı eleştirerek "Yeni edindiği medya gücünü tüm dünyaya müdahale etmek için kullanıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Scholz, Musk’ın faşist partiler lehine olan partizanlığının kendisini üzdüğünü belirterek, "Bu, Avrupa'da demokrasiyi ve bir arada yaşamayı tehlikeye atıyor" ifadelerini kullanmıştı.???????
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