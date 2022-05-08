Elon Musk'tan 'başka gezegenler' açıklaması

Sıradışı projeleri ve çıkışlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk son olarak Twitter yönetimini devralmasıyla dünya gündemine gelmişti.



Musk son açıklamasında ise insanlığın yeni gezegenlere taşınması gerektiğini ileri sürdü.



cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Teknoloji alanında dünyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan kitlesel yok oluşla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Teknoloji alanında dünyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan kitlesel yok oluşla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

"YÜZDE 100'ÜMÜZ YOK OLACAĞIZ"





BAŞKA GEZEGENLERİ İŞARET ETTİ







Sık sık açıklamaları nedeniyle gündem olan Musk, bir kez daha bomba etkisi meydana getirecek ifadeler kullandı.Musk, olası bir kitlesel yok oluşta insanlığın hayatta kalamayacağını belirterek, "Kitlesel yok oluşta insanlığın yüzde yüzü yok olacak. İnsanların dünyada kalarak kitlesel yok oluştan kaçma imkanları yok" dedi.Musk daha sonra insanların kitlesel yok oluştan kaçmaları için tek çıkış yolunu verdi. Musk, "İnsanlar kitlesel yok oluştan kaçmak istiyorlarsa, başka gezegenlere taşınmak zorundalar" diye konuştu.