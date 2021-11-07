Samanyolu Haber /Ekonomi / Elon Musk'tan bir acayip anket /07 Kasım 2021 13:37

Elon Musk'tan bir acayip anket

Tesla ve SpaceX'in kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk, sosyal medyada çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan ve Twitter’da son dönemde kripto paralarla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Elon Musk, dün dikkat çekici bir soru sordu.

ABD Senatosu’nda Demokratlar tarafından gündeme getirilen 'milyarderler vergisi' yasa tasarısını eleştiren Musk, “Gerçekleşmemiş kazancın vergi kaçırmak olduğuna dair tartışmalar devam ederken sahip olduğum Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satayım mı” diye sordu.

62.5 milyon takipçisine Twitter üzerinden bir anket hazırlayan Musk, anketten çıkacak sonuca da uyacağını kaydetti.

Evet ve hayır seçeneklerinin olduğu ankete 1 saat içinde 700.000 yanıt geldi. Katılanların yüzde 56’sı Musk’ın hisselerini satmasını istedi.

Cuma günü borsaların kapanış verilerine göre Musk, sahibi olduğu 170.5 milyon hissenin yüzde 10’unu satarsa yaklaşık 21 milyar dolar elde edecek.

Reuters’a konuşan analistler, Musk’ın belirli sayıda hisseyi elinden çıkarması gerektiğini söyledi.

Daha önce bu vergiyi eleştiren Musk, “Ben nakit para, maaş ya da ikramiye almıyorum. Sadece hissem var ve dolayısıyla böyle bir vergiyi ödemek için de hisse satmam gerekiyor” ifadesini kullandı.
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