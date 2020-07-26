Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk'tan 'darbe' açıklaması /26 Temmuz 2020 23:50

Elon Musk'tan 'darbe' açıklaması

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin kurucusu olan girişimci Elon Musk, Bolivya'daki darbede rolü olduğu iddiasına bakın nasıl bir cevap verdi.

SHABER3.COM

Sosyal medyada Tesla'nın ürettiği elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon pilinin ham maddesinin tedarik edildiği Bolivya'daki 'Lityum darbesiyle' bağlantısının sorgulanması üzerine Musk iddiaları teyit eden bir yanıt verdi.

ABD'de koronavirüs nedeniyle yeni bir ekonomik destek paketi hazırlanmasıyla ilgili Twitter'dan "Bir başka hükümet teşvik paketi halkın çıkarına değil" ifadelerini kullanan Musk'a bir kullanıcı şu yanıtı gönderdi:

"Halkın çıkarına olmayan neydi biliyor musun? ABD yönetiminin sen lityum alabilesin diye Bolivya'da Evo Morales'e darbeyi organize etmesi."

Musk ise "Kime istiyorsak darbe yaparız. Aş bunları" karşılığını verdi.




NE OLMUŞTU?

Latin Amerika'nın çok zengin yeraltı kaynaklarına sahip ülkesi Bolivya'da geçen yıl Devlet Başkanı Evo Morales'i deviren ABD destekli askeri darbe ile Tesla, Space X gibi teknoloji şirketlerinin CEO'su Elon Musk arasında bağlantı olduğu iddia edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Elon Musk'tan 'darbe' açıklaması Sonraki Haber >>

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

Küçük çocuğun

Küçük çocuğun
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:54:43