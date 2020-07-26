Elon Musk'tan 'darbe' açıklaması

Sosyal medyada Tesla'nın ürettiği elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon pilinin ham maddesinin tedarik edildiği Bolivya'daki 'Lityum darbesiyle' bağlantısının sorgulanması üzerine Musk iddiaları teyit eden bir yanıt verdi.





ABD'de koronavirüs nedeniyle yeni bir ekonomik destek paketi hazırlanmasıyla ilgili Twitter'dan "Bir başka hükümet teşvik paketi halkın çıkarına değil" ifadelerini kullanan Musk'a bir kullanıcı şu yanıtı gönderdi:





"Halkın çıkarına olmayan neydi biliyor musun? ABD yönetiminin sen lityum alabilesin diye Bolivya'da Evo Morales'e darbeyi organize etmesi."





Musk ise "Kime istiyorsak darbe yaparız. Aş bunları" karşılığını verdi.

















NE OLMUŞTU?





Latin Amerika'nın çok zengin yeraltı kaynaklarına sahip ülkesi Bolivya'da geçen yıl Devlet Başkanı Evo Morales'i deviren ABD destekli askeri darbe ile Tesla, Space X gibi teknoloji şirketlerinin CEO'su Elon Musk arasında bağlantı olduğu iddia edilmişti.