Samanyolu Haber /Gündem / Elon Musk'tan deprem yardımı: Hükumetten onay bekliyor! /06 Şubat 2023 08:24

Elon Musk'tan deprem yardımı: Hükumetten onay bekliyor!

Elon Musk, deprem sonrası Starlink uydusunu yardım amaçlı olarak deprem bölgesine gönderebileceğini açıkladı. Musk, Türkiye'den onay bekliyor.

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Tesla'nın sahibi milyarder işadamı Elon Musk, Türkiye'de depremden sonra büyük bir iletişim sıkıntısı yaşandığını ve hükümet onayladığı takdirde uydu göndermeye hazır olduklarını söyledi

Türkiye sabaha karşı Kahramanmaraş'tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Pazarcık ilçesinde 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. 

Kahramanmaraş'taki deprem başta Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa olmak üzere çok geniş bir bölgede yıkıcı etki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uluslararası yardım çağrısını da içeren 4. seviye alarm verildiğini açıkladı. 

MUSK: STARLİNK UYDULARINI GÖNDEREBİLİRİZ"
Tüm dünya Türkiye'de yaşanan depreme odaklanırken Twitter'ın sahibi Elon Musk'tan çağrı geldi. 

Tesla'nın sahibi milyarder işadamı Elon Musk, Türkiye'de depremden sonra büyük bir iletişim sıkıntısı yaşandığını ve Starlink uydularını gönderip gönderemeyeceğini soran bir kullanıcıya "Starlink henüz Türk hükümetince onaylanmadı. Space X onaylanır onaylanmaz gönderebilir" dedi.
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