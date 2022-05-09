Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk'tan dikkat çeken paylaşım: 'Japanya er geç yok olacak' /09 Mayıs 2022 15:22

Elon Musk'tan dikkat çeken paylaşım: 'Japanya er geç yok olacak'

Nüfusu 2021'de 644 bin azalarak 125,5 milyona gerileyen Japonya'ya, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan uyarı geldi. Dünyanın en zengin iş insanlarından Musk; azalan doğum oranlarını tersine çeviremediği sürece "Japonya'nın er geç yok olacağı" uyarısında bulundu.

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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Japon Kyodo ajansının Twitter üzerinden paylaştığı "ülke nüfusunda 2021'de rekor düşüş" haberine, sosyal medya hesabından cevap verdi.

"Bariz olanı beyan ettiğini" kaydeden Musk, "Doğum oranının ölüm oranını aşmasına neden olacak bir değişim yaşanmadığı sürece, Japonya er geç yok olacak" görüşünü dile getirdi.

1950'DEN BERİ EN BÜYÜK DÜŞÜŞ
Geçen ay yayımlanan haberde Japonya nüfusunun 2021'de 644 bin azalarak 125,5 milyona gerilediği, bunun "11 yıldır art arda yaşandığı ve 1950'den beri en büyük düşüş" olduğu vurgulanmıştı.

Hükümet verilerine göre, ülkede geçen yıl 831 bin doğum, 1,44 milyon ölüm kayda geçti. Son veriler ışığında Japonya nüfusunun yüzde 29'u 65 yaş ve üstü, yüzde 11,8'i ise 14 yaş ve altında bulunuyor.

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