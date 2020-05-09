Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk'tan kafaları karıştıran açıklama /09 Mayıs 2020 19:29

Elon Musk'tan kafaları karıştıran açıklama

Tesla CEO'su Elon Musk, üzerinde yeni çalıştığı proje sayesinde insanların dile ihtiyaç duymayacağını söyledi.Tesla CEO'su Elon Musk, insanlığın geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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The Joe Rogan Experience podcasting konuk olan Musk, yeni nöroteknoloji firması Neuralink ile bilgi verdi. Musk, bir Neuralink cihazını ilk kez gelecek sene insan beyni üzerinde denemek istediklerini söyledi.Independent'ın aktardığına göre pille çalışan çip, kafatasına yerleştiriliyor ve elektrotlar "dikkatlice" beyne sokuluyor.

"GÖZ PROBLEMLERİNİ ÇÖZEBİLİR" 

Musk, "Beyninizin herhangi bir yeriyle temasa geçebilir, örneğin göz problemlerini çözebilecek bir şey olabilir. Prensip olarak neyinle ilgili her problemi çözebilir" dedi.Tesla CEO'su cihazların ilk jenerasyonunun sağlık problemlerine odaklanacağını söylerken daha sonrakilerin çok daha fazlasını yapabilceğini ifade etti. 

Musk, "Konuşmanıza gerek kalmayabilir, yine duygusal sebeplerle konuşabilirsiniz dedi.Musk, cihaz sayesinde 5 ila 10 yıl içerisinde çok daha hızlı bir şekilde iletişim kurulabileceğini söyledi. 
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