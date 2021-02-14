Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk'tan Putin'e davet /14 Şubat 2021 17:56

Elon Musk'tan Putin'e davet

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i son dönemin popüler uygulaması Clubhouse üzerinden sohbete davet etti.

SHABER3.COM

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Rusya lideri Putin'i resmi Twitter iki dilde paylaştığı mesajla son günlerin popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse'a davet etti.   

Mesajında "Clubhouse'ta sohbet için bana katılmak ister misiniz?” diyen Musk, Rusça devam ederek, "Sizinle sohbet etmek benim için büyük bir onur olur” diye yazdı.    

?Sesli iletişim için sadece davet ile kullanılabilen bir sesli sohbet uygulaması olan Clubhouse’ta kullanıcıların farklı konuları tartışabileceği, dinleyici olarak girenlerin ise girip çıkabileceği 'odalar' ve 'ofisler' bulunuyor. 
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