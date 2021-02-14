Elon Musk'tan Putin'e davet

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Rusya lideri Putin'i resmi Twitter iki dilde paylaştığı mesajla son günlerin popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse'a davet etti.







Mesajında "Clubhouse'ta sohbet için bana katılmak ister misiniz?” diyen Musk, Rusça devam ederek, "Sizinle sohbet etmek benim için büyük bir onur olur” diye yazdı.





?Sesli iletişim için sadece davet ile kullanılabilen bir sesli sohbet uygulaması olan Clubhouse’ta kullanıcıların farklı konuları tartışabileceği, dinleyici olarak girenlerin ise girip çıkabileceği 'odalar' ve 'ofisler' bulunuyor.