Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk'tan şimdi de yapay zeka hamlesi /01 Mart 2023 08:29

Elon Musk'tan şimdi de yapay zeka hamlesi

SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye rakip olabilmek için yeni bir laboratuvar kurma konusunda yapay zeka araştırmacılarıyla temasta.

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The Information'ın haberine göre Musk, ChatGPT ile rekabet edebilecek bir ekip kurmak için Alphabet'in DeepMind yapay zeka biriminden yakın zamanda ayrılan araştırmacı Igor Babuschkin'i işe alıyor.

Musk ve Babuschkin'in yapay zeka araştırmalarını sürdürmek için bir ekip kurmayı tartıştıkları, ancak projenin henüz erken aşamalarda olduğu ve belirli ürünler geliştirmek için somut bir planın şimdilik ortaya koyulmadığı belirtildi.

Babushkin'in, Musk'ın yeni girişimine resmi olarak henüz imza atmadığı aktarıldı.

OpenAI tarafından geliştirilen ve komut üzerine metin, şiir ve hatta bilgisayar kodu yazabilen metin tabanlı bir sohbet robotu olan ChatGPT'nin 2015'te kurucuları arasında yer alan Musk, 2018 yılında yönetim kurulundan ayrılmıştı.

ChatGPT nedir, nasıl çalışır?

Musk 3 Aralık 2022'de, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ChatGPT korkutucu derecede iyi. Tehlikeli sayılabilecek güçteki yapay zekadan uzak değiliz." ifadelerine yer vermişti.

Haberde, Musk ve Babuschkin'in yapay zeka araştırmalarını sürdürmek üzere bir ekip kurmayı tartıştıkları, ancak projenin henüz erken aşamalarda olduğu ve belirli ürünler geliştirmek için somut bir planın bulunmadığı belirtildi.

Habere göre Babuschkin, Musk'ın girişimini resmi olarak imzalamadığını da sözlerine ekledi.

Musk ve Babuschkin konu hakkında henüz bir yorumda bulunmadı.
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