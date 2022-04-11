Elon Musk'tan şoke eden Twitter kararı

Twitter CEO’su Parag Agrawal kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz günlerde yüzde 9,2'lik hisse alarak sosyal medya ağının en büyük hissedarı olan Musk'ın yönetim kurulu üyeliği teklifini geri çevirdiğini duyurdu.



Agrawal, yönetim kurulu üyeliği teklifi yapılan Musk'ın aynı günün sabahından kararını açıklayarak öneriyi kabul etmediğini söyledi. Agrawal, tüm paydaşlarına olduğu gibi Musk'ın katkılarına her zaman açık olacaklarını vurguladı.



ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Musk'ın Twitter'da yüzde 9,2'lik "pasif hisse" aldığını duyurmasının ardından Twitter hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 26 yükseliş kaydetmişti.



Musk da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Önümüzdeki aylarda Twitter'da önemli iyileştirmeler yapmak için Parag ve Twitter yönetim kurulu ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.” ifadesine yer vermişti.