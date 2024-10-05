Elon Musk'tan tarihi hata! Bir tıkla 5 milyon dolar...

X, Brezilya’daki faaliyetlerine devam edebilmek adına hükümetin taleplerini yerine getirirken, bu finansal hata işleri daha da karmaşık bir hale soktu. Temsilci atama ve soruşturma altındaki hesapları kapatma gibi Brezilya hükümetinin talep ettiği adımları atan X, şimdi ise yanlış hesaba yatırılan ceza sorununu çözmeye çalışıyor.



Brezilya hükümeti tarafından yaklaşık 5.24 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edilen X, cezayı ödemek için gerekli adımları attı. Ancak bu hata, platformun Brezilya'daki geleceğini belirsiz hale getirdi. Brezilya hükümeti, platformun faaliyetlerini yeniden başlatması için yapılacak başvuru sürecini erteledi.



Elon Musk'ın şirketi X ise durumu hızlıca çözerek Brezilya'da yeniden aktif olmayı amaçlıyor.