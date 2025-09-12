Elon Musk'tan tek cümle: Öldürüldü

Milyarder girişimci Elon Musk, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Balaji’nin “öldürüldüğünü” iddia ederek hem polisin soruşturmasına hem de OpenAI CEO’su Sam Altman’ın açıklamalarına meydan okudu.









MUSK’TAN TEK CÜMLE: ÖLDÜRÜLDÜ

OpenAI’ın eski yapay zekâ araştırmacılarından Suchir Balaji’nin geçen yılın kasım ayındaki ölümü, polisin intihar raporuna rağmen yeniden tartışma konusu oldu.Fox News’in eski haber sunucusu Tucker Carlson’ın 10 Eylül’de yayınlanan programına konuk olan Altman, Balaji’nin ölümüyle ilgili bir dizi soruya cevap verdi.Balaji’nin annesi Poornima Ramarao’nun iddialarını gündeme getiren Carlson, olay yerinde mücadele izleri olması, güvenlik kamerası görüntülerinin kesik kesik olması ve soruşturmanın erken kapatılması gibi şüpheli durumlardan bahsetti.Balaji’nin ölümünü “korkunç bir trajedi” olarak niteleyen Altman, resmi kayıtlara göre olayın “intihar” olduğunu belirtti. Carlson’ın cinayet iddiaları üzerine diretmesinin üzerine Altman “Cinayetle suçlandığım çok fazla röportajım olmamıştı” diye belirtti.Balaji, OpenAI’dan ayrıldıktan sonra şirket içindeki sorunları Amerikan basınıyla paylaşmıştı. Ailesi Balaji’nin bu nedenle öldürülmüş olabileceğini düşünüyor. Ancak olayı soruşturan San Francisco polisi, Balaji’nin kendi silahıyla intihar ettiğini ve olaya üçüncü bir şahsın dahil olmadığını belirtiyor.Altman’ın açıklamalarının ardından Musk, sosyal medya hesabından yalnızca “O öldürüldü” şeklinde bir yazı paylaştı.