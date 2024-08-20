Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk'tan Trump'ın bakanlık teklifine cevap: 'Göreve hazırım' /20 Ağustos 2024 13:49

Elon Musk'tan Trump'ın bakanlık teklifine cevap: 'Göreve hazırım'

Elon Musk, ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump'ı desteklediğini açıklamıştı.

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Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump seçilmesi halinde Elon Musk’ı "bakan veya danışman olarak atamayı düşündüğünü" söylemesi ardından Musk'tan cevap gecikmedi.

Euronews'te yer alan habere göre Elon Musk X hesabından yaptığı paylaşımda, "Göreve hazırım" dedi.

Takım elbiseli fotoğrafının bulunduğu görselde kürsünün önünde "Hükümet Verimliliği Bakanlığı" (Department of Government Efficiency - D.O.G.E.) yazdığı görüldü.

"Bakanlığın" kısa adı olan D.O.G.E., Musk'ın çok kez reklamını yaptığı popüler bir kripto para birimi olan Dogecoin'e gönderme olarak algılandı.

Pazartesi günü Pennsylvania'da katıldığı seçim kampanyası etkinliğinde konuşan Trump, elektrikli araç alımlarında 7500 dolarlık vergi indirimini sona erdirmeyi planladığını ve Tesla'nın sahibi Musk'ı danışmanı ya da bakanı yapabileceğini belirtti.

Musk'a danışmanlık görevi veya kabine görevi vermeyi düşünüp düşünmeyeceği sorusuna olumlu yanıt veren Trump, Musk için, "O çok akıllı bir adam. Kesinlikle yapardım, eğer isterse ben de yapardım. O harika bir adam," dedi.

Musk, Trump'ın suikasta girişiminin ardından, saldırı anının görüntülerini paylaşarak, "Başkan Trump'ı destekliyorum ve acil şifalar diliyorum," ifadelerini kullanmıştı.
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