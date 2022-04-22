Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almak için 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını, hissedarlara direkt teklif götürmeyi planladığını bildirdi. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almak için 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını, hissedarlara direkt teklif götürmeyi planladığını bildirdi.





Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Twitter'ı devralma teklifi için 46,5 milyar dolarlık finansman garantisi verdiğini açıkladı.





Forbes tarafından servetinin yaklaşık 270 milyar dolar olduğu tahmin edilen ve dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Elon Musk sosyal medya şirketi Twitter'ı satın almak için 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını bildirdi.





Servetinin çoğu Tesla ve SpaceX şirketlerinde bulunan Musk'ın, 21 milyar doları da kendisinin karşılayacağını belirtildi. Musk'ın 21 milyar doları öz kaynak olmak üzere 33,5 milyar dolarlık kaynak ayırmayı taahhüt ettiği belirtilen bildirimde, bankaların ise 13 milyar dolarlık kredi sağlamayı kabul ettiği aktarıldı.





ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, olası anlaşma için 46,5 milyar dolarlık finansmanın taahhüt edildiği kaydedildi.



