Samanyolu Haber /Ekonomi / Elon Musk'un yeni gözde coinlerini açıkladı /21 Ekim 2021 19:26

Elon Musk'un yeni gözde coinlerini açıkladı

Attığı tweetlerle coin piyasasını hareketlendiren Milyarder iş insanı Elon Musk gözünü bu coinlere dikti. İşte Elon Musk'un yeni coinleri...

SHABER3.COM

Attığı tweetlerle coin piyasasını hareketlendiren Milyarder iş insanı Elon Musk gözünü bu coinlere dikti.

GÖZÜ ŞAKA COİNLERDEYDİ

Tesla ve SpaceX'in CEOS'su Elon Musk kripto paralara ilgisini paylaşmaya devam ediyor. Bir süredir şaka coinlerle ilgili paylaşım yapan Musk Shiba Inu, Hamster Coin ve Dogecoin'in ardından şimdi de Bitcoin ve Ethereum paylaşımı yaptı.

İşte Musk'ın o paylaşımı;

EN YÜKSEK SEVİYEDE

Tesla, 2021'in üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin net karı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 389 artarak 1,6 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 331 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Böylece şirketin karı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE REKOR

AA'nın haberine göre şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artışla 13,8 milyar dolara yükselerek rekor kaydetti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 8,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,76 dolar olan hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,86 dolar oldu.Tesla, temmuz-eylül döneminde dünya genelinde 241 bin 300 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, yarı iletken sıkıntısı ve liman yoğunlukları gibi çeşitli zorlukların, fabrikaların tam hızda çalışmasını etkilediği aktarıldı.
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